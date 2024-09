Rinviati i lavori di riqualificazione in Via Alvino a Lecce, il vicesindaco ascolta i commercianti

In vista della ripresa dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione di via Alvino, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, ha incontrato questa mattina i commercianti e gli esercenti della zona.

Consapevole dell’impatto che la riapertura del cantiere avrebbe avuto sulle attività locali, l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere le richieste degli operatori e di rinviare l’inizio dei lavori ad ottobre. “Abbiamo ascoltato le esigenze dei commercianti e abbiamo ritenuto giusto posticipare l’avvio del cantiere” ha dichiarato il vicesindaco.

Nonostante il rinvio, la scadenza finale per il completamento dei lavori resta fissata a fine ottobre 2025, grazie all’impegno della ditta esecutrice. “L’opera, articolata in sei lotti, è fondamentale per la sicurezza e la valorizzazione di questa importante arteria della città” ha sottolineato l’assessore.

Per ridurre al minimo il disagio per i cittadini e i commercianti, l’Amministrazione ha previsto una serie di misure quali: riduzioni dell’impatto visivo: i pannelli della recinzione saranno abbassati di mezzo metro; saggi preventivi del sottosuolo: verranno effettuati dei sondaggi per evitare imprevisti durante i lavori e liberazione dei tratti di strada: man mano che i lavori dei diversi lotti si concluderanno, i tratti di strada saranno liberati dalla recinzione.

“L’obiettivo è quello di coniugare la necessità di eseguire questi lavori con il rispetto delle esigenze dei cittadini e delle attività commerciali” ha concluso il vicesindaco.