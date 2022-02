Prosegue la campagna vaccinale nel Salento, riorganizzati gli hub della Asl sul territorio

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale sul territorio salentino, ma con qualche novità.

Da lunedì 14 febbraio, infatti la somministrazione della terza dose (dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale) avviene anche senza prenotazione, con accesso libero; rimangono invariati gli appuntamenti già fissati. Stesse modalità anche per prima e seconda dose, a eccezione delle vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) per cui è necessaria la prenotazione.

Inoltre, da sabato 19 febbraio chiudono gli hub di Maglie, Poggiardo e Galatina. Rimarranno attivi, invece, quelli del Museo Castromediano di Lecce, Caserma Zappalà di Lecce, Casarano, Campi Salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo.

I punti vaccinali aperti dal 19 febbraio

Casarano, Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano – Collepasso . Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Gagliano del Capo, Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

Gallipoli (dal 14/2), Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30;

Lecce, Caserma Zappalà, Via Massaglia (ingresso Viale Grassi). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30; Museo Castromediano, Viale Gallipoli. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Campi Salentina, Presidio territoriale di assistenza, Via San Donaci (ex Ospedale). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

Martano, RSSA, Via Rita Levi Montalcini. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

Nardò, Ex Asilo, Via Beethoven Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.