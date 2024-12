Un tocco di magia nella ristorazione, a Lecce apre il Ristorante Didattico dell’IISS Presta-Columella

Siete pronti a gustare un’esperienza culinaria unica nel suo genere? Il 19 dicembre, e poi il 23 gennaio, il cuore pulsante dell’IISS Presta-Columella di Lecce si trasforma in un ristorante d’eccellenza, interamente gestito dagli studenti in partnership con i loro docenti.

Una sinfonia di sapori e passione

Menu creativi: ogni portata è un capolavoro ristorativo, frutto dell’ingegno e della creatività dei nostri giovani chef;

Prodotti a km zero: dall’ azienda agricola arrivano i migliori ingredienti, coltivati con amore e passione, per garantire freschezza e genuinità.

Servizio impeccabile: gli studenti di sala vi accoglieranno con un sorriso e vi guideranno alla scoperta dei sapori del Salento.

Un modo per fare conoscere alla comunità le professionalità che nascono all’ interno dell’ Istituto e per ridurre il preoccupante mismatch tra formazione e mondo del lavoro. Gli studenti diventano protagonisti delle loro competenze mettendo in mostra abilità e saperi.

Perché scegliere il nostro ristorante didattico?

Sostenere i giovani talenti: gustando le specialità del ristorante didattico, si contribuirà fattivamente alla crescita professionale dei futuri protagonisti della ristorazione;

Scoprire i sapori autentici del Salento: si assaporeranno piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna, con un tocco di originalità.

Vivere un’esperienza indimenticabile: l’atmosfera accogliente e familiare farà sentire tutti gli avventori come a casa.

Un’occasione unica per:

– Le famiglie: un’esperienza educativa e divertente da condividere con i propri cari;

– Gli appassionati di cucina: scoprire nuovi abbinamenti di gusto e le ultime tendenze gastronomiche;

– Chiunque voglia sostenere l’eccellenza formativa del nostro territorio.

Insomma, un’ occasione da non perdere! Prenota subito il tuo tavolo e recati a scoprire il talento degli studenti dell’ IISS ‘Presta Columella’ di Lecce.

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 0832 359812

Email: [email protected]

Social: Facebook: IISS Presta Columella; Instagram: @iissprestacolumella.