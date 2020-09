Indennità covid al personale sanitario, Elisa D’Aprile: ‘Ritardi scandalosi’

«È veramente uno scandalo che ad oggi l’indennità per l’emergenza Covid-19 non sia stata ancora totalmente erogata agli operatori sanitari. Rabbia e sconcerto non bastano più, bisogna assolutamente intervenire attraverso tutti i mezzi legislativi e legali possibili affinché questi lavoratori così importanti siano pagati entro la fine di settembre. Un settore così vitale per la nostra comunità, coloro che hanno vigilato e lottato per il benessere comune sacrificando il loro, non può essere trattato da eroe quando conviene e dimenticato subito dopo. Mi chiedo con quale coraggio torneremmo a guardare negli occhi queste donne e questi uomini in caso di una nuova ondata del virus”.

Parole forti quelle con cui Elisa D’Aprile, candidata al Consiglio Regionale della Puglia nella Lista Udc-Nuovo PSI, interviene nel dibattito che si sta animando in questi giorni in merito alle famose indennità covid che medici, infermieri e operatori sanitari avrebbero già dovuto ricevere a seguito della benemerita attività svolta durante il lockdown, in cui hanno messo a rischio il loro benessere e talvolta la propria salute.

‘Angeli delle corsie’ ed ‘eroi degli ospedali’ sono stati chiamati dai cittadini quegli operatori che hanno vissuto faccia a faccia quotidianamente con il virus e il suo rischio da contagio, in tempi in cui del covid si sapeva ben poco tranne che mieteva tante vittime.

La Regione Puglia ha stanziato i fondi necessari ma ha demandato le modalità di ripartizione e la platea alla contrattazione sindacale nelle singole Asl del territorio. Ad oggi, a quanto pare, non sono sufficienti quei soldi stanziati per dare il giusto riconoscimento a tutti gli operatori sanitari e occorrerebbe uno sforzo ulteriore di Via Gentile nell’ordine dei 3 milioni di euro.

Proprio ieri su leccenews24, il segretario territoriale dell’Fsi-Usae di Lecce Francesco Perrone aveva chiesto un’accelerata dei tempi al fine di poter dare ai lavoratori della sanità a cui spetta l’intero importo o almeno un congruo anticipo.

Oggi il forte messaggio della candidata al Consiglio Regionale della Puglia Elisa D’Aprile, proprio a partire dalla riflessione sollecitata sulla nostra testata.

Si è ancora in tempo per non perdere credibilità non solo con un intero comparto ma con i cittadini.