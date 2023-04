Al via i riti liturgici della Settimana Santa, gli appuntamenti dell’Arcivescovo Michele Seccia

Manca una settimana alla Pasqua e in occasione dei giorni che precederanno la festività, l’Ufficio liturgico della diocesi di Lecce ha diramato il calendario dei riti della Settimana Santa presieduti dall’arcivescovo Michele Seccia.

Si comincia domani, Domenica delle Palme: alle 10,30 sul sagrato della chiesa di Santa Chiara la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo e la processione verso la chiesa cattedrale dove l’arcivescovo presiederà la solenne celebrazione eucaristica de Passione Domini.

La sera del Mercoledì Santo alle 18,30 la Messa del Crisma. I sacerdoti si ritroveranno con il pastore nella chiesa di Santa Teresa per celebrare i vespri con la riflessione dell’arcivescovo e da lì in processione si dirigeranno in cattedrale dove avrà inizio la solenne concelebrazione durante la quale l’arcivescovo consacrerà il Crisma e benedirà l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi. Il clero diocesano – davanti al pastore e all’assemblea – rinnoverà le promesse sacerdotali.

Il Giovedì Santo, 6 aprile, prenderà il via il Triduo Pasquale con la Messa in Coena Domini. Alle 19 l’arcivescovo presiederà la solenne liturgia per fare memoria dell’istituzione dell’Eucarestia e – con il gesto della lavanda dei piedi – dell’istituzione del sacramento dell’Ordine. Dopo la messa, l’eucarestia rimarrà per tutta la notte nell’altare della reposizione (comunemente chiamato “sepolcro”) per l’adorazione personale. Alle 23, l’arcivescovo presiederà l’adorazione comunitaria. Al termine, la cattedrale verrà chiusa per riaprire all’indomani alle 7.

Il 7 aprile, Venerdì Santo, al mattino alle 9, mons. Seccia presiederà l’Ufficio delle Letture e le Lodi con la partecipazione dei canonici del Capitolo cattedrale. Nel pomeriggio, alle 18, l’Azione liturgica della Passione del Signore con i riti di comunione. Alle 19,30, dalla chiesa di Santa Teresa, l’arcivescovo parteciperà alla processione penitenziale con i simulacri di Gesù morto e della Desolata.

Il Sabato Santo (8 aprile) alle 9, ancora l’Ufficio delle Letture e le Lodi. Alle 22 l’arcivescovo presiederà la Solenne Veglia di Pasqua.

Infine, domenica 9 aprile, Pasqua in resurrectione Domini, alle 11, il Solenne Pontificale.