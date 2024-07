Sicurezza in estate, in Prefettura un focus su movida e litorale

Il Prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha presieduto questa mattina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto sulla situazione della sicurezza nel territorio durante la stagione estiva, con particolare riferimento alle zone della movida e alle località balneari più affollate.

L’incontro è stato l’occasione per un’analisi approfondita di diverse tematiche che possono incidere sulla percezione di sicurezza, tra cui gli incendi dolosi di vegetazione e boschivi, il congestionamento delle aree di parcheggio che crea problemi alla viabilità e alla pubblica incolumità.

Per avere una visione più completa del territorio, il Prefetto e i vertici delle Forze di Polizia hanno sorvolato in elicottero le aree costiere del Salento, tra cui Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo e la Riserva Naturale delle Cesine.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’intenso lavoro di controllo del territorio svolto dalle Forze dell’Ordine, che ha portato a una riduzione del 19% dei reati nel comune di Lecce nel primo semestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023.

Rotondi ha poi sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le Polizie Locali, anche per la rilevazione degli incidenti stradali, per intensificare i controlli sul divieto di vendita di alcol ai minori, per contrastare lo spaccio di droga, anche sintetica, e la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e psicotrope.

Alle Amministrazioni locali è stato nuovamente chiesto di potenziare i sistemi di videosorveglianza, anche con l’utilizzo di moderne tecnologie di lettura delle targhe, per prevenire i reati e l’illegalità diffusa.

Infine, è stata prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, che danneggiano le imprese oneste.

L’impegno per un’estate sicura nel Salento è forte e condiviso da tutte le istituzioni coinvolte, che continueranno a lavorare insieme per garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti.