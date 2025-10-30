Nuova riunione della cabina di coordinamento per il Pnrr in Prefettura, focus sui Progetti di Rigenerazione Urbana

Si è svolta, nella mattinata di ieri, presso la Prefettura di Lecce, una nuova riunione tecnico-operativa della Cabina di coordinamento per il Pnrr, con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi a titolarità del Ministero dell’Interno, riguardanti la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, per la Componente 2 – “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” del Pnrr, Investimento “2.1” “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

L’investimento 2.1 è finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale.

All’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario Maria Antonietta Olivieri, hanno partecipato, in videoconferenza, i referenti istituzionali della Struttura di Missione per l’attuazione del Pnrr, del Ministero dell’Interno e della Ragioneria generale dello Stato ed, in presenza, i componenti della Cabina in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato della Provincia di Lecce, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce e di Anci Puglia, oltre che i rappresentanti dei Comuni di Casarano, di Copertino, di Galatina, di Galatone, di Gallipoli, di Nardò e di Tricase.

Nel prosieguo, la Cabina ha condotto un approfondimento sulle 28 progettualità per circa 50 milioni di euro di fondi Pnrr, alcune delle quali sono in fase di esecuzione, altre già concluse nei tempi prestabiliti dal Piano.

Sulla base del periodico monitoraggio, i referenti dei Comuni hanno evidenziato il massimo sforzo profuso per la loro attuazione, in un proficuo confronto con i componenti della Cabina che ha mirato all’individuazione degli accorgimenti necessari da porre in essere, rispetto alle criticità emerse, per raggiungere i target previsti dal Piano, anche promuovendo la circolazione delle migliori prassi.

In considerazione della scadenza prevista nel 2026 per la realizzazione di tutte le progettualità inserite nel Pnrr, nelle prossime settimane seguiranno ulteriori incontri, in attuazione, altresì, del denso cronoprogramma delineato dalla Cabina di coordinamento, al fine di assicurare l’attività di verifica e di monitoraggio legato alla valorizzazione di Regis, in ausilio e in continua collaborazione con gli enti locali interessati, in raccordo con le Amministrazioni titolari degli investimenti.