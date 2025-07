Pnrr e sport nel Salento, quasi conclusi 49 interventi per l’inclusione sociale

Un importante passo avanti verso l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana nel Salento. Le recenti riunioni della Cabina di Coordinamento per il Pnrr, tenutesi in Prefettura a Lecce l’8 e 10 luglio, hanno confermato l’ottimo stato di avanzamento degli interventi legati alla Missione 5, Componente 2 “Sport e inclusione sociale“.

Questi incontri tecnico-operativi, presieduti dal Viceprefetto Vicario Antonio Giaccari, hanno visto la partecipazione di rappresentanti di alto livello, inclusi dirigenti della Struttura di Missione per il Pnrr della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Ragioneria Territoriale dello Stato, la Provincia e il Comune di Lecce, la Regione Puglia, e ben 49 Comuni della Provincia di Lecce. Un segnale forte di collaborazione e impegno congiunto per il futuro del territorio.

Gli interventi esaminati, parte della linea “M5C2I3.1”, mirano a un obiettivo cruciale: facilitare il recupero delle aree urbane degradate attraverso la realizzazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati. L’intento primario è favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, con un’attenzione particolare alle fasce della popolazione più fragili.

La Provincia di Lecce ha beneficiato di un finanziamento complessivo di circa 4 milioni di Euro, destinati alla realizzazione di 49 progetti specifici. Durante le riunioni, la Cabina di Coordinamento ha condotto un esame dettagliato dello stato di avanzamento di questi progetti, constatando che la quasi totalità è ormai in fase di conclusione. Le risultanze di questo monitoraggio verranno integrate nel Piano di azione ufficiale adottato dalla Cabina di Coordinamento per il PNRR.

Un elemento di grande rilievo emerso dalle riunioni è la straordinaria attività tecnico-amministrativa dei Comuni coinvolti. Nonostante le complessità legate alla gestione di progetti Pnrr, gli enti locali hanno dimostrato un impegno eccezionale e una concretezza ammirevole nel raggiungere i target previsti.

La creazione di parchi e aree attrezzate per lo sport non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta un investimento tangibile nel tessuto sociale. Lo sport, in questo contesto, si conferma un potente veicolo di socializzazione e un fattore chiave per il miglioramento della qualità della vita nelle comunità, specialmente in quelle che necessitano di maggiore supporto e rigenerazione.

I risultati ottenuti testimoniano l’efficacia del Pnrr nel promuovere lo sviluppo locale e nel rafforzare il senso di comunità attraverso l’accesso a strutture e spazi dedicati allo sport e al benessere. Il Salento si posiziona così come un modello virtuoso nell’attuazione dei progetti Pnrr volti all’inclusione e alla rigenerazione urbana.