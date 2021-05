Romanzo Criminale, la serie tv sulla Banda della Magliana che ha lasciato un vuoto

Oggi Netflix, Amazon Prime, Disney Plus offrono una vasta scelta di titoli, ma se sei comodamente seduto sul divano a cercare qualcosa di interessante da guardare ecco perché dovresti vedere Romanzo Criminale, la fiction che racconta, romanzandola, la vera storia della Banda della Magliana, dalla nascita alla conquista di Roma.

Episodi

La prima puntata della serie tv ispirata al libro di Giancarlo De Cataldo è stata trasmessa per la prima volta nel lontano 10 Novembre 2008 su Sky Cinema. Nella prima stagione di Romanzo Criminale, che comprende 12 episodi (con una durata di 50 minuti ciascuno), il regista Stefano Sollima racconta la nascita della “Banda della Magliana”. I personaggi della serie cult sono un piccolo gruppo di malavitosi di bassa categoria con il sogno di imporre il loro controllo su Roma, creando un’associazione criminale ispirata ai primi clan di spicco come “I Marsigliesi” e “La Nuova Camorra Organizzata”. La seconda stagione di Romanzo Criminale viene mandata in onda il 18 Novembre 2010 su Fox, con 10 episodi aderenti alla seconda parte del romanzo di Sollima, rendendola “la migliore serie TV italiana di sempre”.

Perché vedere Romanzo Criminale – La serie?

Cosa rende veramente speciale questo capolavoro del cinema televisivo? Per avere la risposta a queste domande bisogna riavvolgere il nastro tempo, quando ancora le “serie tv” venivano chiamate “fiction”, quando ancora si potevano noleggiare i DVD nelle videoteche, quando nel tempo libero si correva al cinema per sgranocchiare i pop corn. Romanzo Criminale è una serie televisiva in stile “gangster all’Italiana”: un cast di attori stellare, scenari mozzafiato, amori contorti, azione spavalda, colonne sonore di successo, tutti gli ingredienti che Sollima ha usato per farci innamorare e conoscere una storia di criminalità trasformandola in un vero e propio romanzo, dove il “Made in Italy” è alla base della struttura cinematografica.

Chi sono i personaggi di Romanzo Criminale

Per chi ancora non ha visto Romanzo Criminale -La serie , vi racconto in sintesi alcuni dettagli incisivi di alcuni personaggi, senza spoilerare il resto della serie. I criminali della “banda della Magliana” sono il punto di forza più coinvolgente della fiction di Sollima.

Il Libanese è il personaggio più carismatico all’interno del romanzo: il padre della banda, leader della paranza romana, sono famosi i suoi aforismi accattivanti che lo raffigurano come un imperatore della capitale ( “piamose Roma, e piamosela mo prima che o faccia qualcun altro. ” )

è il personaggio più carismatico all’interno del romanzo: il padre della banda, leader della paranza romana, sono famosi i suoi aforismi accattivanti che lo raffigurano come un imperatore della capitale ( “piamose Roma, e piamosela mo prima che o faccia qualcun altro. ” ) Il Freddo è il braccio destro del Libanese, la mente seriale della cosca romana, amante dei motori, un personaggio dove l’onore e l’omertà ne fanno i punti di forza del carattere del killer di Testaccio ( “ famo domani.” )

è il braccio destro del Libanese, la mente seriale della cosca romana, amante dei motori, un personaggio dove l’onore e l’omertà ne fanno i punti di forza del carattere del killer di Testaccio ( “ famo domani.” ) Il Dandi è il latin lover del clan della Magliana: la vanità fatta in persona, uno stile che dipinge il personaggio come “un coatto”, amante delle belle donne e dei fiori, un assassino con un grande ego che esprime la sua leggerezza sul concetto di “Banda” ( “non l’ho mica fatto pe’ te, l’ho fatto pe’ ‘sta cazzo de banda.”)

è il latin lover del clan della Magliana: la vanità fatta in persona, uno stile che dipinge il personaggio come “un coatto”, amante delle belle donne e dei fiori, un assassino con un grande ego che esprime la sua leggerezza sul concetto di “Banda” ( “non l’ho mica fatto pe’ te, l’ho fatto pe’ ‘sta cazzo de banda.”) Il Bufalo è un uomo che segue le leggi della violenza nuda e cruda, un folle senza scrupoli, stolto fino al midollo ma con un gran cuore e coraggio che lo rendono il pilastro più simpatico e fedele della serie (“a leggè vado lento, ma a sgama’ l’infami so’ ‘na spada.”)

Le colonne sonore di Romanzo Criminale

Quali sono le canzoni più belle delle fiction televisiva di Sollima? ( No Spoiler). La colonna sonora ha una una grande importanza nell’opera di Stefano Sollima , un mix di “Disco Music “ e “Musica Italiana” attinente al periodo storico del “noir” (fine anni 70, inizi anni 80) Il compositore cinematografico di Romanzo Criminale è Pasquale Catalano: una scaletta di brani pressoché perfetta, che fonde la criminalità con la poetica tra i quartieri della capitale , creando alcune sceneggiature della serie commoventi e indimenticabili.

Tra le canzoni più belle di Romanzo Criminale primeggia “ Liberi Liberi “ di Vasco Rossi, un dettaglio che non va trascurato e spoilerato, ma che racchiude l’identità della “fiction televisiva Italiana.”

Stai ancora leggendo questa breve sintesi di una pellicola che ha fatto la storia del “feuletton” all’italiana ? Guarda Romanzo Criminale – La serie, non te ne pentirai!