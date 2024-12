 San Cesario cresce in sicurezza.

La rotatoria, situata all’uscita della tangenziale di Lecce, determinerà una migliore viabilità e un accesso più sicuro al paese e al quartiere Aria Sana.

Si tratta di un’arteria ad alta percorrenza e con numerosi accessi alle strutture commerciali, ecco perché tale intervento rappresenta il primo importante passo per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, già teatro di numerosi incidenti.

“Con l’intervento su un’importante arteria provinciale come la 362, nel tratto Lecce – San Cesario, avremo una strada più sicura e che darà il suo contributo fondamentale ad un complesso sistema di viabilità locale”, commenta il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. L’intervento programmato con il Comune di San Cesario andrà a risolvere annose problematiche, incidendo sulla diminuzione della pericolosità di un tratto di strada a grande scorrimento, che registra flussi veicolari importanti e che risalta per l’intensa attività commerciale. Questa prima opera, che sarà seguita da altre due intersezioni stradali a rotatoria che saranno realizzate dal Comune di San Cesario, contribuirà al rallentamento da parte dei veicoli, a tutto vantaggio di spostamenti più sicuri”.

A Minerva fa eco il sindaco Giuseppe Distante: “Il prossimo completamento dei lavori della rotatoria, situata all’uscita della Tangenziale di Lecce, comporterà una migliore viabilità e un accesso più sicuro al paese e al quartiere Aria Sana. Su un’arteria ad alta percorrenza e con numerosi accessi alle strutture commerciali, questo è il primo importante passo per mitigare la velocità degli automobilisti e garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, già teatro di numerosi incidenti. Ringraziamo la Provincia di Lecce e gli uffici del Comune di San Cesario per la collaborazione dimostrata nel conseguimento di questo importante traguardo per la comunità tutta. Un ringraziamento particolare va al presidente Minerva per la sua disponibilità e la concreta operatività dimostrata per il miglioramento dei servizi sul territorio”.