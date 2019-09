“Il fenomeno della guarigione”, a Lecce il film-documentario sul guaritore Bruno Gröning

Lo chiamavano “il medico dei miracoli” Bruno Gröning, che non aveva studiato medicina, anzi aveva conseguito la licenza elementare. Aveva fatto il carpentiere, il falegname, l’operaio ma riusciva a guarire la gente.

Il caso Gröning esplose nel 1949 quando, all’età di 43 anni, l’operaio originario di Danzica guarì un ragazzo dalla distrofia muscolare, attirando così, da quel momento, l’attenzione di tutto il mondo. Gröning morì dieci anni dopo ma la sua fama era già immensa e così anche il suo lascito: aveva molti discepoli e i suoi metodi di cura si diffondevano in ogni parte del mondo. Una figura discussa, affascinante e controversa che ha dato vita ad un’organizzazione che, ancora oggi, mette in pratica i suoi insegnamenti, basati sulla convinzione che sia possibile vivere in condizioni di gioia, armonia e salute.

La storia di Gröning e della sua organizzazione è al centro del film-documentario “Il fenomeno della guarigione” di Thomas Eich. Il film sarà proiettato, a partire dalle ore 17.00, domenica 29 settembre presso l’Hotel Leone Messapia, Western Plus, sulla Provinciale Lecce-Cavallino.

Eich lavora sul materiale raccolto da Grete Häusler, donna guarita da Gröning che ha voluto recuperare e poi diffondere la sua eredità spirituale, divulgando quelli che il guaritore riteneva fossero i percorsi per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonia con l’ambiente circostante. Attraverso le testimonianze di chi è stato guarito, il film ripercorre la storia delle comunità che, nate sul modello Gröning, operano in tutto il mondo, dall’Africa alla Russia, dal Perù agli Stati Uniti fino all’Europa. I racconti nascono dalla voce, dalle mani, dagli sguardi di chi racconta, dai loro occhi colmi di stupore, di speranza, di gioia.

Le comunità fanno capo al “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione di volontariato senza alcuno scopo di lucro, che ha reso i metodi di guarigione liberi da qualsiasi condizionamento di carattere religioso o finanziario, rendendoli accessibili a tutti e cercando di preservarne la purezza. Il Circolo, per l’impegno dimostrato nella promozione della pace e della tolleranza, nel 2013 ha ricevuto il premio “Peace Pole” da parte della Ong World Peace Prayer, presso la sede dell’Onu.

L’ingresso è libero a offerta volontaria. Informazioni: 333 5928641; micolanilaura@hotmail.it.