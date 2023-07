Salento Pride, a Lecce la marcia dei diritti arcobaleno

Sono passati più di 50 anni dai moti di Stonewall, una vera e propria rivolta sociale che vide negli States gli scontri duri tra alcuni gruppi di omosessuali e la polizia di New York. Era trascorsa da poco la mezzanotte del 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nel Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village, un quartiere del distretto di Manhattan a New York. Sylvia Rivera, una donna transessuale, rispose gettando una bottaglia contro un poliziotto. Quegli scontri sono considerati come il momento della nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo.

Sono passati anni e la comunità Lgbtqia+ ancora non ha visto pienamente riconosciuti i diritti tant’è che sono tante le manifestazioni e gli eventi organizzati per tenere alta la soglia dell’attenzione sociale e continuare a camminare con orgoglio nella storia, consapevoli che c’è ancora tanta strada da percorrere. Tra questi c’è sicuramente il Salento Pride in programma sabato 1° luglio, una manifestazione dove la parola d’ordine, volutamente, non è sobrietà, che da sempre domina le polemiche attorno ai Pride.

« Il Pride non è una manifestazione in punta di piedi che non mette in discussione nulla. Il Pride è una manifestazione che rivendica innanzitutto libertà e, per farlo, utilizza tutte le sue forme. Nessuna persona può reprimere e controllare i nostri corpi. Non ci sono modalità più o meno “consone” per stare nel corteo. Non dettiamo alcun dress-code con il quale scendere in strada: il Pride è innanzitutto libera espressione del proprio sé».

Il percorso

L’appuntamento, al grido di “Nessuna paura”, è fissato dalle 16.00 in Piazza Sant’Oronzo. Dal cuore della città partirà il corteo/manifestazione della comunità lesbica, gay, bisessuale, trans*, queer, intersex, asessuale che ha sempre richiamato, nelle passate edizioni, centinaia di partecipanti. “Con i nostri corpi e le nostre identità portiamo in piazza le rivendicazioni e lo facciamo con la varietà dei nostri corpi inTRANSigenti” si legge nel comunicato stampa

La marcia, capitanata da Karma B, già sul carro del Roma Pride lo scorso anno con Elodie, Cristina Prenestina, Dimaggio, Eleonora Magnifico e tanti altri ospiti e madrine d’eccezione, si snoderà lungo via Trinchese, via XXV Luglio, via Garibaldi, via San Francesco d’Assisi, via Imperatore Adriano, via Nazario Sauro, via Trinchese, via Francesco Cavallotti, via Marconi, viale Lorè, viale Gallipoli, viale dell’Università, per poi concludersi in Porta Napoli.

Al corteo sarà presente anche il sindaco Carlo Salvemini.