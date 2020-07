Una bevanda rinfrescante a chi non se lo può permettere, l’iniziativa di Salento Rinasce

Arrivato il caldo estivo, non per tutti è tempo di vacanze e di relax. L’aumento delle temperature, sempre abbastanza alte durante le estati salentine può mettere in seria difficoltà chi non ha un tetto sopra la propria testa o chi non ha abbastanza soldi per comprare acqua e bevande. Le temperature altissime dei mesi di luglio e agosto sono spesso pericolose per chi non ha i mezzi per mettersi al riparo.

Da sempre in difesa dei più deboli, anche questa volta Salento Rinasce si schiera con chi è in difficoltà e lancia una nuova iniziativa per far fronte all’emergenza temperature. Sono principalmente anziani e senzatetto a soffrire maggiormente la stagione estiva e per questa ragione l’Associazione salentina scende in campo.

Sarà possibile donare una bevanda rinfrescante, chiamando il numero 3275855754. Sono proprio questi piccoli gesti che, spesso, possono fare la differenza e persino salvare una vita.

“Con il caldo – scrivono – l’Associazione Salento Rinasce parte per dare sostegno a senzatetto del nord Salento e persone anziane che vivono sole, distribuendo Acqua, sali minerali, succhi di frutta”

“Sostieni questa iniziativa con un piccolo contributo oppure donando i beni succitati chiamando il numero 327.5855754. Aiutaci ad aiutare, anche con questi piccoli gesti”.