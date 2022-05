‘Fare del bene porta bene’, Salento Rinasce attiva una raccolta alimentare: “Donate, le richieste sono tante”

Senza benefattori, senza persone generose, senza donazioni è difficile fare beneficenza. Le associazioni si danno da fare, provano in tutti i modi a far diventare più grande ‘la torta’ della solidarietà ma le richieste aumentano ed è triste dover dire ‘no’ a tante persone che chiedono. E’ pertanto un vero grido di aiuto quello dell’Associazione Salento Rinasce che chiede ai salentini tramite le pagine di Leccenews24.it uno sforzo in più.

“L’ Associazione I.S.R Salento Rinasce – scrive in un post il presidente Raffaele Longo – sta ricevendo numerose chiamate di persone in estrema difficoltà. Famiglie che non riescono a portare nemmeno un piatto in tavola. Persone che hanno perso da poco il lavoro e quindi non rientrano in alcun tipo di sussidio. La burocrazia non permette nell’ immediato a queste famiglie di accedere ad aiuti. Vogliamo aiutare queste persone, vogliamo aiutare queste famiglie, ma per farlo abbiamo bisogno di voi. Chi ci aiuta?”

La richiesta è quella che da tempo le associazioni di volontariato ripetono a gran voce: donazioni, donazioni, donazioni.

Occorrono alimenti da poter distribuire: tonno, passate di pomodoro, pasta, olio, latte, scatolame vario. Oppure, se qualcuno preferisce perchè lo trova più comodo, sono graditissimi anche dei semplici buoni alimentari da poter distribuire.

Info

Contatto (anche tramite Whatsapp): 327.5855754

“Solo grazie al vostro buon cuore possiamo superare la burocrazia ed essere di aiuto per il prossimo nell’ immediato”, concludono da Salento Rinasce.