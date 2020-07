I fenicotteri ripopolano il Salento: l’incredibile video dalla salina

Nuovo, incredibile, spettacolo dal Salento. In un nuovo video, registrato e diffuso da alcuni turisti, i protagonisti tornano ad essere i fenicotteri.

Siamo nelle note “Saline dei Monaci”, in località Torre Colimena, al confine tra le provincie di Lecce e Taranto. Qui alcuni ospiti d’eccezione: eccola la “passeggiata” di centinaia fenicotteri rosa che solcano le acque dell’oasi naturale.

“Non possiamo non ringraziare chi ha registrato queste immagini – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha ripostato il video – per aver voluto condividerle con tutti coloro che amano il mare e l’ambiente.

Torre Colimena è un piccolo Borgo immerso nella Riserva Naturale della Salina Monaci. Si tratta di una frazione balneare del comune di Manduria, in provincia di Taranto, apprezzatissima per il suo mare e per la splendida natura che la circonda”.

La riserva di Torre Colimena

Istituita negli anni 2000, ma inserita nell’elenco delle aree protette italiane solo nel 2010, si estende su una superficie di oltre 1000 ettari coinvolgendo diverse oasi e aree di particolare interesse come i boschi Cuturi e Rosa, la foce del Chidro, le saline dei Monaci, le dune di Torre Colimena, la palude e le dune del Conte. Questa lingua di terra, tra le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, costituisce un luogo di ritrovo per decine di specie di uccelli migratori, tra cui fenicotteri rosa, germani reali, storni, aironi rossi e bianchi, gru, cigni, oche selvatiche, avvoltoi, picchi, capinere, martin pescatori e molti altri.

Fenicotteri rosa

Una ricchezza inestimabile, la sola presenza dei fenicotteri rosa richiama, come una calamita, migliaia di curiosi ogni anno, desiderosi di vedere un uccello, solitamente abituati ad osservare in primo piano solo nei documentari tv. Non da meno sono le specie di rettili, diverse tipologie di serpenti come colubri leopardini, biacchi, cervoni, bisce dal collare, vipere di Laemann e tartarughe, che convivono con numerosi mammiferi, tra cui scoiattoli, istrici, ricci, lepri, tassi, faine, volpi e gatti selvatici.