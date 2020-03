Due salentini al quiz di Amadues, Salvo e Franco protagonisti de “I Soliti Ignoti”

Non aver indovinato mestiere e grado di parentela per lei è stato fatale e quindi, da una potenziale vincita di 75mila euro, è stata costretta a tornare a casa a mani vuote.

Sono stati due salentini i protagonisti di una delle ultime puntate de “I Soliti Ignoti“, il seguitissimo game show di Rai 1, condotto da Amadeus.

Si tratta di Salvo, 36 anni, nato a Tricase, ma residente a Roma, che era uno degli otto ignoti della puntata di sabato 7 marzo, seguita da 5.800.000 telespettatori. Tra l’altro è trattato di una delle ultime registrazioni con il pubblico in studio, a seguito delle prime disposizioni ministeriali a causa del coronavirus.

La concorrente Dafne è riuscita ad assegnare abbastanza professionalità agli ignoti silenziosi. Ma con Salvo non ce l’ha fatta: di lui pensava fosse “giudice nazionale di tiro a volo”, invece era il “giornalista web”.

Dal suo profilo Facebook, infatti, si viene a sapere che è un redattore per Gedi Digital, per Il Giornale e altre testate, online e cartacee, oltre a svolgere la professione di ufficio stampa per mostre, festival cinematografici e importanti eventi culturali. La concorrente, quindi, ha visto ridurre il suo potenziale montepremi da 75.000 euro a 43.000 euro.

Durante il segmento del “parente misterioso“, invece, è giunto il secondo salentino della serata: Franco, 75 anni, pensionato. Purtroppo la concorrente non conosceva la sua provenienza, altrimenti il legame sarebbe troppo semplice e così, dopo aver ridotto ulteriormente il montepremi a 21.500 euro per godere di qualche indizio in più, prima il grado di parentela e poi una rosa di candidati più ristretta, ha scelto l’ignoto sbagliato, puntando la sua attenzione su un ragazzo calabrese.

E, per colpa di Salvo, la concorrente ha perso nuovamente. Era lui, infatti, il figlio di Franco, che si scopre residente a Leverano.