San Faustino e le sue curiosità

Dopo la festa degli innamorati anche coloro che sono ancora alla ricerca della propria metà hanno una festa dedicata. La scelta di San Faustino come ‘protettore’ dei single sembra derivare in primis dal significato che questo nome porta con sè.

Faustino, infatti, deriva dal fausto e indica le buone stelle pronte ad assistere chi, in questa giornata, non ha ancora trovato l’anima gemella. Una ricorrenza sicuramente non istituzionale e piuttosto curiosa, ma sono molti coloro che si sentono i protagonisti di questa festa insolita e originale.

Il Italia il numero dei single ha superato quello delle coppie con figli, risultato di una società che è cambiata nel suo assetto sociale e culturale e possiamo dunque ben pensare che saranno milioni le persone che oggi non si sentiranno abbandonate da un calendario che strizza l’occhio solo agli innamorati.

Al via dunque cene e brindisi tra amici a quella che sembra essere una ‘sfiga’ della vita, l’essere single, ma che per molti è ormai una scelta consapevole e un modello di libertà che non si sposa più con le difficoltà moderne dei rapporti interpersonali e se è vero che i single sono ogni anno in aumento possiamo prevedere che San Faustino sarà sempre di più una festa apprezzata e proclamata in tutto il mondo.