C’era una volta il mare. San Foca negli anni ’60

Oggi San Foca è una capitale del turismo salentino ma una volta la marina di Melendugno per eccellenza era solo un romantico avamposto balneare.

È grazie a questa bellissima foto di copertina, dal gusto evidentemente retrò, che possiamo raccontare una storia fatta di ricordi ed emozioni.

Siamo a San Foca, marina di Melendugno, lungo il litorale orientale della provincia di Lecce, e come si vede dalla fotografia di testa siamo negli anni Sessanta quando non esisteva ancora il porto turistico e non vi era nemmeno il lungomare.

San Foca, a distanza di tempo, è diventato un presidio turistico di altissimo livello, una località che offre mare, accoglienza alberghiera e ristorazione qualificata con i suoi locali, i suoi pub e le trattorie tipiche dove gustare la buona cucina salentina e i sapori del mare.

Se non fosse per i caratteristici scogli affioranti che tutti conosciamo, stenteremmo a credere che si tratti di San Foca, mandando tutto il corredo di riferimenti visivi che ci riportano alla mente la località balneare che sulla riviera d’oriente inaugura il tratto costiero più bello del sud della Puglia, dove le scogliere incastonano piccole spiagge o baie ormai rinomate nell’immaginario collettivo del turista più esperto.

Un grazie particolare dalla redazione di Leccenews24 a chi ci ha fornito questa magnifica testimonianza di un tempo lontano.