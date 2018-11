Oggi, a Milano, in zona Bocconi, ci sarà profumo di Puglia e aria di Salento.

Il Teatro Principe, in viale Bligny a Milano, si veste a festa per raccontare l’energia di una terra unica. Parte la grande “Festa di San Martino a Milano” con le municeddhe, la pizzica e il vino. Ma non solo. Quest’anno la Festa di San Martino diventa un grande contenitore culturale che ospiterà non solo divertimento, non solo food, ma anche un corso di canto popolare, un corso di ballo di pizzica e una Tavola Rotonda.

Milano, Puglia e Salento: una sinergia di talenti, di passioni e di entusiasmi che si fa fuoco vivo e accende il grigio autunno.

La “Festa di San Martino a Milano” nasce dal cuore di giovani pugliesi e salentini che a Milano hanno fatto il proprio percorso di studi e che oggi, diventati manager, professori, imprenditori e professionisti, non hanno perso la voglia di divertirsi e di tenere stretto il legame con le proprie radici. Quelle vere, quelle che non “te scerri mai” se ami veramente la tua terra.

San Martino a Milano con le municeddhe di Cannole

L’antica festa contadina dedicata all’apertura delle botti si trasforma così in un’occasione imperdibile per rivivere l’atmosfera travolgente delle piazze salentine in festa. Da Cannole arriva, infatti, la Pro Loco Cerceto con la sua Festa della Municeddha a riempire con i profumi della cucina più tradizionale il San Martino a Milano.

Pittule, alici e ricotta forte, pezzetti di carne di cavallo, purè di fave e cicoreddhe, friselle, antipasto salentino con peperonata e melanzane grigliate faranno da corona alla regina della festa: la municeddha!

Tutti in pista: arrivano gli Sciacuddhuzzi di Soleto

La musica nelle vene e gli occhi verso il cielo per guardare quella stella che brilla più di altre e che è la vera anima degli Sciacuddhuzzi. Saranno loro a trascinare il popolo della notte sulle note di pizziche, tarantelle e ballate popolari, anche a Milano.

Trainati dall’energia di Giuseppe Attanasi, sul palco del Teatro Principe salirà l’Ensemble Sciacuddhuzzi Francesco Attanasi che in questa edizione ospiterà una delle voci più belle di canto popolare: Emanuela Gabrieli.

The Lesionati, gli ospiti d’onore

“The Lesionati – Party Zoo Salento”, esilaranti, divertenti, estrosi e ironici, con una “vena poetica” sottile, che sorride e fa sorridere dei piccoli vezzi e dei comuni vizi dei salentini più autentici.

Saranno proprio i “The Lesionati” gli ospiti d’onore della 16esima edizione della “Festa di San Martino a Milano”. Il loro sarà uno spettacolo che si incastonerà come una gemma nella catena di situazioni che si susseguiranno dalle 17 in poi, a Milano nel Teatro Principe in viale Bligny, al civico 52.

Una Tavola Rotonda, la novità

Alle 17.30 è in programma una Tavola Rotonda. Un momento importante di confronto su “Eventi e territorio. Milano, Puglia e Salento: simmetrie e asimmetrie di sviluppo”. Durante la Tavola Rotonda saranno esposti i dati della ricerca coordinata dal Prof. Giuseppe Attanasi sull’impatto socio-economico di Festa della Municeddha sul turismo culturale nella Provincia di Lecce.

Interverranno il dott. Giuseppe Selvaggi, coordinatore Associazione Regionale Pugliesi di Milano, il dott. Nicola Tattoli, presidente Pugliesi a Milano, il dott. Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it e il dott. Giuseppe Morello, Agenzia Comunicazione ed Eventi – Communication Hub – Milano.

Leccenews24.it, partner della Festa di San Martino a Milano

Anche Leccenews24.it tra i partner della Festa di San Martino a Milano 2018 insieme a Salento.US Milano, Festa della Municeddha, Coltivatori di Emozioni, Bello&Buono, NeroTaranta, Associazione Regionale Pugliesi di Milano, Pugliesi a Milano e Affaritaliani.it.

Tra gli sponsor note aziende salentine come la Premiata Pasticceria Roxy Martignano, Travellito Vacanze – Otranto, la Coop. San Giorgio oltre a Martino.bio.