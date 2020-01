Sanitaservice cerca 28 lavoratori per 4 mesi, come presentare la domanda

In attesa che il concorso di Sanitaservice per 159 unità venga completato in tutte le sue fasi, la società in-house della Asl di Lecce, di cui l’Azienda Sanitaria Locale è socio unico, ha deciso di assumere, a tempo pieno e determinato fino a 4 mesi, 28 lavoratori di cui 3 appartenenti alle categorie protette. Attività di pulizia ed ausiliarato, portineria, verde e traslochi: saranno queste le mansioni che dovranno svolgere.

Per scegliere il personale, la società ha deciso di utilizzare la procedura ex art. 16 della L. 56/87 rivolgendosi, cioè, al Centro per l’impiego di Lecce.

Il CPI ha emanato un avviso pubblico, riservato esclusivamente ai disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l’impiego dell’ambito provinciale di Lecce. Una volta raccolte le candidature, provvederà a redigere una graduatoria da inviare a Sanitaservice che provvederà alle valutazioni di idoneità di propria competenza.

I Requisiti per l’ammissione alla selezione:

età non inferiore ai 18 anni

cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea

diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore)

requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso

non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione

iscrizione negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l’impiego dell’ambito provinciale di Lecce in qualità di privo di impiego e disoccupato

Il difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura comporta la non ammissione alla selezione.

Presentazione domanda per l’ammissione alla selezione

Per essere ammessi alla selezione, oltre ad essere in possesso dei requisiti, è necessario presentare: domanda di candidatura che puoi scaricare cliccando qui, unitamente alla eventuale certificazione ISEE in corso di validità e ad ogni altra documentazione (leggi qui) necessaria redatta utilizzando la modulistica disponibile presso i Centri per l’impiego oppure scaricabile dai seguenti indirizzi: http://www.pugliaimpiego.it e http://sintesi.provincia.lecce.it/portale.

Tutto dovrà essere presentato, pena esclusione, nelle giornate del 12 -13 e 14 febbraio 2020 dalle ore 08 30 alle ore 11.30 o presentandosi personalmente al Centro per l’impiego di Lecce, munite di documento di riconoscimento (basterà, quindi, presentarsi in via Giovanni Paolo Il, al civico numero 3 — Palazzo Centrum, di Lecce) o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cpi.lecce@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso di trasmissione telematica a mezzo PEC farà fede la data di ricevimento della domanda alla posta elettronica certificata del Centro per l’impiego di Lecce.

La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, ovvero con modalità differenti, comporterà l’esclusione dalla selezione.

Formazione della graduatoria

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed acquisite le domande pervenute, il Centro per l’impiego di Lecce, dopo aver esaminato le dichiarazioni presentate anche sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi, provvederà a redigere la graduatoria provvisoria tra coloro che risultino aver presentato regolarmente la propria candidatura nei termini e secondo le modalità indicate, e la renderà nota mediante affissione presso la bacheca del Centro per l’impiego di Lecce e la pubblicazione sui portali ufficiali.

Approvata la graduatoria definitiva l’Ufficio competente provvederà all’invio dei nominativi alla società richiedente ai fini dello svolgimento della prova di idoneità tesa ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni proprie del profilo di assunzione richiesto.

Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire.

Per quanto riguarda le tre unità lavorative appartenenti alla categoria protetta, i termini per la presentazione della domanda sono fissati dalle 8.30 del giorno 12 febbraio 2020 alle ore 11.30 del 21 febbraio 2020.

«Pur nella farraginosità del sistema – sostiene in una nota Francesco Perrone, segretario territoriale dell’FSi-Usae di Lecce – prendiamo atto della rapidità con cui si è attivato il centro dell’impiego e del fatto che è stata data la possibilità di presentare le domande anche brevi manu, cosa che si spera possa scongiurare il blocco del sito per sovraccarico come avvenuto in occasione del concorso delle 159 unità».