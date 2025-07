Sant’Oronzo torna nella sua piazza: la statua originale trova casa nel Sedile

È un ritorno che profuma di storia, di fede. Dopo sei anni in cui è stata custodita a Palazzo Carafa, la statua originale di Sant’Oronzo, patrono e protettore di Lecce, ha trovato casa in uno dei luoghi più amati della città. La sua nuova dimora sarà l’antico e prestigioso Sedile. La giunta, guidata da Adriana Poli Bortone, ha approvato il progetto di spostamento del simbolo dei leccesi. La decisione è stata, prima di tutto, popolare e condivisa. Il nuovo posizionamento è frutto di un sondaggio pubblico, lanciato proprio dal Comune, che ha dato voce ai cittadini che hanno chiesto di riportare il proprio Santo al centro della vita cittadina, là dove ogni sguardo si posa naturalmente: in Piazza Sant’Oronzo.

Un trasloco pieno di cuore

Il trasferimento, però, non sarà solo una questione logistica: sarà un vero e proprio “rito” cittadino, preceduto da una serie di interventi che ne sottolineano l’importanza. Prima del “trasloco”, sarà avviato un intervento di riqualificazione: dal ripristino dell’impianto di climatizzazione, fondamentale per garantire un microclima stabile, alla tinteggiatura delle pareti interne. Previsto anche lo spostamento del grande orologio sincrono, oggi collocato sulla parete frontale all’ingresso, che verrà ricollocato su una parete laterale, accanto alla chiesa di San Marco.

Un’operazione delicata e simbolica

Il trasferimento della statua sarà un’operazione di alta precisione. Si procederà al sollevamento con un carrello elevatore, alla rimozione dell’attuale base in legno e all’installazione di un nuovo basamento in ferro. Verrà poi realizzato un impalcato protettivo e, dopo l’immobilizzazione della statua con una struttura metallica, il trasporto sarà affidato a un autoarticolato con l’ausilio di una gru. Un lavoro tecnico complesso, ma soprattutto un gesto carico di emozione per l’intera comunità.

«Non posso che aggiungere, oltre a quella del sindaco Poli Bortone, anche la mia personale grande soddisfazione – ha commentato il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla – per un risultato che parte da lontano, da quando il centrodestra era all’opposizione. Ringrazio gli uffici e il dirigente che hanno consentito di raggiungere il risultato».