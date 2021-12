Domani ricorre Santa Barbara, i Vigili del Fuoco rendono omaggio alla loro Patrona

Come da tradizione, nella giornata di domani, sabato 4 dicembre, i Vigili del Fuoco di Lecce festeggeranno la Santa Patrona del Corpo, Santa Barbara.

La ricorrenza verrà festeggiata in due distinti momenti. Si partirà dal Comando provinciale di Viale Grassi, dove, alle ore 9.30, alla presenza del Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, sarà reso onore ai caduti, con la deposizione di una corona di fiori nei pressi della stele commemorativa. Durante questo momento vi sarà un picchetto d’onore, formato dal personale operativo in turno di servizio, in divisa di intervento.

Successivamente, alle ore 10.00, presso la Chiesa San Filippo Smaldone, sarà la volta della cerimonia religiosa, alla presenza alla presenza del Comandante Provinciale Antonio Panaro. La funzione sarà officiata da S.E. Mons. Michele Seccia Arcivescovo Metropolita di Lecce

Per onorare la Santa Protettrice sarà impegnato anche il distaccamento di Tricase, coadiuvato dal Capo Distaccamento Capo reparto Cosimo Monsellato, alle ore 10.30, in Piazza Pisanelli a Tricase, darà luogo ad una dimostrazione in cui saranno applicate le tecniche operative dei Vigili del Fuoco, impiegate nella risoluzione di alcuni interventi di soccorso.