Santa Croce a Martignano, la presentazione del restauro

La Congregazione della Passione di Gesù Cristo fu istituita da San Paolo della Croce nel 1720. La regola dell’istituto obbliga i Passionisti, oltre alla povertà, castità e obbedienza, con un quarto voto, alla propagazione della devozione alla Passione di Gesù per mezzo di missioni e altri sacri ministeri.

Il primo convento fu eretto sul monte Argentario. Novoli fu la prima cittadina del Salento che accolse i Passionisti per una grande Missione popolare nel 1875 e l’accoglienza e l’entusiasmo furono tali da far nascere nel clero e nei fedeli il desiderio di avere stabilmente i Padri nella loro comunità. Furono in gran parte loro ad attraversare le comunità salentine lasciando il segno del loro passaggio attraverso le cosiddette croci-ricordo delle missioni popolari. Questi segni distintivi del passaggio dei passionisti, come predicatori e missionari della parola della Croce, si trovano ovunque, nelle piccole o grandi città. Sono il segno evidente che in quel luogo c’è stata una speciale predicazione di un gruppo o più gruppi missionari passionisti, uomini di Dio accesi di ardore apostolico che risvegliavano la fede con la loro predicazione.

Esempio di questa ardente spiritualità è la Santa Croce di Martignano, impiantata in un basamento in pietra leccese che riporta la data della Missione avvenuta nel 1909. La tradizionale croce romana in ferro battutto, allungata verso l’alto, porta con sé la lancia che trafisse il costato di Gesù e l’asta per porgergli l’aceto, i tre chiodi che fissarono sul legno il corpo del Crocifisso, con al centro lo stemma classico dei passionisti, per indicare senza ombra di dubbio che si tratta di una missione popolare svolta in quel luogo dai figli spirituali di San Paolo della Croce.

L’emblema della congregazione è costituito da un cuore nero, bordato d’argento e sormontato da una croce patente sempre d’argento; nel campo l’iscrizione: JESU XPI PASSIO (Passione di Gesù Cristo); in punta i tre chiodi della crocifissione. Il cuore è sostenuto da un ramo d’olivo simboleggiante la pace e uno d’alloro, simbolo di immortalità.

Curato dall’Amministrazione comunale, il restauro si inserisce nel corposo piano di interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei beni storici e architettonici del piccolo borgo griko, voluto dal Sindaco Luigino Sergio.

Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Martignano Prof. Luigino Sergio, e Don Paolo Russo, parroco di Martignano.