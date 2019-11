La grande famiglia di Santa Maria dell’Idria è in festa per i 100 di padre Vincenzo Tirabovi

Ordinato sacerdote il 24 febbraio del 1945, padre Vincenzo Tirabovi oggi compie 100 anni!

È il prete più anziano della comunità vincenziana che ha deciso di organizzargli una grande festa. Per l’occasione a Lecce è arrivato anche il Superiore generale dei Vincenziani, Padre Tomaz Mavric.

Una vita trascorsa a servire Dio e il prossimo, ma non tutta nella bella Lecce che lo ha accolto tempo fa: nel capoluogo salentino padre Vincenzo ha compiuto le scuole elementari per poi andar via e trascorrere tanti anni tra Napoli, Salerno, Benevento, Catania; e poi ancora Penne, Oria e Nicastro.

In coincidenza della venuta a Lecce di Papa Giovanni Paolo II, il 17 settembre del 1994, padre Vincenzo tornò nel Salento per rimanervi fino ad oggi.

Ha svolto funzioni direttive in varie case della Congregazione vincenziana e sono ben note le sue conoscenze teologiche che ha messo a servizio di numerosi istituti religiosi. Ma quel che ha sempre colpito di più in padre Vincenzo è la sua grande tenacia, insieme alla capacità di far comprendere l’aspetto più profondo e anche quello più scomodo della parola di Dio.

La Comunità di Santa Maria dell’Idria ha abbracciato con tanto affetto padre Vincenzo. Ai festeggiamenti ha preso parte anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Come se non bastasse, anche ‘La vita in diretta’ su Raiuno, nella trasmissione odierna, ha previsto un collegamento dalla casa vincenziana leccese.