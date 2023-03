“Scacco Matto con la prevenzione”, gioco e medicina insieme per un momento di riflessione sulla salute

Muoversi in tempo, pianificando la strategia migliore e in ragione della propria personalità. Come avviene nel Gioco degli Scacchi, anche nella Medicina, ogni mossa è specifica di quella partita e di quel momento.

Nasce così l’idea di una collaborazione tra Rione Santa Rosa APS Lecce sez. Scacchi e A.N.D.O.S (Associazione Nazionale donne operate al seno) ODV per un momento di Prevenzione della Salute.

Si svolgerà sabato 25 marzo, a partire dalle 10.00, presso la Biblioteca OgniBene, l’iniziativa dal titolo “Scacco Matto con la Prevenzione”, sarà occasione nella quale le due associazioni attive sul territorio leccese, sempre attente al sociale e al benessere della comunità, metteranno a disposizione da un lato medici volontari per approfondire le ‘mosse’ giuste per la prevenzione oncologica e dall’altro i maestri di scacchi per chi desiderasse conoscere o approfondire la conoscenza della nobile disciplina.

L’evento darà l’opportunità di incontrarsi e condividere un momento di socializzazione tra prevenzione e strategia: un binomio perfetto per sconfiggere la paura e i tabù della malattia.