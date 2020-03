Dall’Australia al Salento per imparare l’italiano: Ruby ‘sceglie’ Lecce per la sua avventura

Ha scelto Lecce per imparare a studiare la lingua italiana la giovane studentessa australiana che si è così trasferita da Sydney nel Salento. Ruby Webster, 16 anni, partecipa al programma ospitalità di Wep, l’organizzazione internazionale che si occupa di scambi culturali e linguistici nel mondo. Ospitata dalla sua ‘famiglia d’adozione’ sta imparando l’italiano presso l’Istituto Marcelline.

«L’Italia ha una cultura spettacolare e un grandissimo senso della famiglia e della comunità. Avevo già iniziato a studiare l’italiano a scuola da me a North Narabeen, vicino a Sydney. La mia famiglia ospitante è adorabile e mi aiutano molto ad integrarmi, mi hanno accolto in tutto e per tutto. Edifici e fontane come quelli che circondano casa mia qui a Lecce sono incredibili, l’arte in Italia mi piace tantissimo. Ovviamente mi manca casa, i miei amici, la mia famiglia e soprattutto il mio cane, ma sfrutterò al massimo questa esperienza, per imparare la lingua in particolare».

WEP è un progetto di ospitalità che prevede la possibilità, per uno studente straniero, di soggiornare nel nostro Paese sino ad un anno, allo scopo di imparare, frequentando regolarmente un istituto superiore, la lingua italiana e vivendo a stretto contatto con una famiglia del posto.

Ruby dalla lontana Australia ha voluto scegliere Lecce e il Salento di cui si era innamorata conoscendo le sue bellezze grazie a internet. Vivere di persona ciò che le era sembrato unico sul web è stata la necessaria conseguenza ed ha colto al volo questa opportunità quando una famiglia del posto ha dato la propria disponibilità.

Accogliere uno studente straniero nella propria famiglia significa, oltre ad offrire a lui o a lei un’opportunità di crescita, regalare a tutti i membri della casa la possibilità di fare un viaggio alla riscoperta del proprio quotidiano, delle tradizioni italiane e del proprio modo di vita.