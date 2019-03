“Celo, celo… mi manca!” Al Circolo Tennis la giornata dedicata alle figurine Panini

“Ce l’ho, ce l’ho… mi manca!”. Anche quest’anno torna l’appuntamento che accomuna intere generazioni di appassionati di calcio, di sport e di figurine, cresciute tutte con il mito dell’album ‘Panini’ divenuto ormai una leggenda.

Collezionare gli adesivi dei propri beniamini, completare il maestoso album con tutte le squadre dei campionati di calcio d’Italia è una passione che travolge sempre più bambini, ma che, con il passare degli anni, resta anche negli adulti. È così, dai primi anni ’60, quando la celebre casa dei Fratelli Panini lanciò nel commercio il primo, storico, album da collezione: da quel giorno milioni di ragazzi sono cresciuti tra statistiche, curiosità, ma soprattutto con i volti dei campioni del calcio italiano.

Il rituale dello scambio

Il momento dello scambio è quasi un rito: trovare un appassionato collezionista è molto semplice e da quel momento inizia la magia dello scorrere tra le mani di tutti i “doppioni”, pronti da scambiare con i pezzi mancanti. “Ce l’ho, questa anche, questo ce l’ho… questo mi manca!”.

Le figurine rare e introvabili valgono almeno tre doppioni altrui, fino a completare interamente e con soddisfazione l’album, quello che in copertina ogni anno mette in risalto i “big” della Serie A o i gesti tecnici più belli. Un rituale che non ha tempo e non ha età.

Anche quest’anno il “Celo, celo, manca, manca Day” a Lecce è fissato per domenica 17 marzo, presso il Circolo Tennis “Mario Stasi” della città: qui, a partire dalle ore 16.30, grandi e piccoli possono ritrovarsi per scambiare i tasselli mancanti al proprio album, confrontarsi e rivivere un magico rituale che va avanti da mezzo secolo.

Un momento divertente, ma anche emozionate: i collezionisti leccesi e salentini sono già in fermento!