Scarpe rialzate GuidoMaggi, qualità e classe Made in Italy per uno stile che fa tendenza

Compie 100 anni l’azienda salentina GuidoMaggi, giovane e dinamica leader nella vendita di scarpe artigianali rialzate.

Quando la tecnologia più innovativa sposa l’artigianato più autentico, il risultato è un prodotto che stupisce per qualità e bellezza. Pellami di prima scelta, design raffinato e cura dei dettagli per le scarpe con rialzo interno GuidoMaggi, realizzate dalla sapiente maestrìa di artigiani salentini qualificati.

Protagonista indiscussa di un segmento in rapida ascesa, la GuidoMaggi non è semplicemente un’azienda che produce calzature di lusso ma una vera e propria filosofia di vita.

Un passo avanti per il calzaturiero nel Salento

Fiore all’occhiello delle calzature prodotte interamente nel Salento, le scarpe rialzanti Guidomaggi possono essere su misura, personalizzabili e sono cucite a mano secondo antiche tecniche e layout innovativi.

Capacità di rispondere a precisi bisogni, una filosofia vincente e strategie di marketing efficaci fanno delle scarpe rialzate GuidoMaggi un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Un brand diventato sinonimo di eleganza e qualità.

Perché un sistema rialzante

Per relazioni sociali vincenti, sentirsi in ordine risulta fondamentale. Oggi non sono solo le donne a tenere al proprio aspetto ma anche (e forse soprattutto) gli uomini. Ecco che aggiungere al look giusto qualche centimetro in più, contribuisce a dare slancio ed eleganza alla figura.

Scarpe rialzate GuidoMaggi portano grinta e innovazione nella tradizione della calzatura artigianale. Un sistema rialzante interno, sicuro e testato da ortopedici, capace di regalare fino a 10 cm. in più.

Tecniche artigianali consolidate e passione per la bellezza danno, dunque, vita alle scarpe rialzate GuidoMaggi. Ogni singola parte, infatti, è studiata e realizzata per ospitare il rialzo interno senza intaccare l’estetica. Non una semplice soletta rialzata, ma un vero e proprio sistema rialzante che ha richiesto due anni di progettazione e test.

Non chiamatele semplicemente scarpe

Sneakers, stivali, polacchine: scarpe di lusso, esclusive, anatomiche e sicure, in grado di aumentare la statura grazie ad un rialzo interno invisibile ottenuto con tecnologie innovative.

Per completare un outfit d’eccezione, l’uomo di successo dovrà calzare la scarpa rialzante interamente cucita a mano e firmata GuidoMaggi.

Ogni paio di scarpe è realizzato attraverso un accurato procedimento che necessita di grande abilità manuale. Pellami eccezionali dalle cromie singolari ottenute attraverso tecniche originali come la spugnatura della pelle della tomaia. Tale processo consente di ottenere sfumature e dissolvenze di colore uniche, regalando alla scarpa un effetto patinato e vagamente retrò.

Impossibile raccontare ogni singolo pellame. Meglio passare in showroom e provare l’emozione di calzare il lusso. Perché più che scarpe, le GuidoMaggi sono vere opere d’arte.

Arte autentica da indossare per varcare i confini dell’ovvio e camminare con eleganza verso un futuro di assoluta qualità.