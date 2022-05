Web agency: come scegliere una agenzia per il tuo sito web

Oggigiorno, qualsiasi attività imprenditoriale, ogni professionista e qualunque associazione no-profit hanno bisogno di essere presenti online per interagire al meglio con il target di riferimento, per intercettare nuove nicchie e per comunicare con coloro che sono interessati alla loro offerta: la realizzazione di un sito internet, in tal senso, si dimostra praticamente imprescindibile. Si tratta del canale di comunicazione ufficiale.

Il sito internet è il tuo biglietto da visita: deve essere strutturato a regola d’arte e costantemente aggiornato. Vanno creati contenuti curati e ottimizzati in ottica SEO, foto ad alta resa visiva e video in alta risoluzione. Di questo lavoro, è bene che se ne occupi sempre una web agency. Solo i professionisti del settore, infatti, sanno come valorizzare al meglio il sito web dei loro clienti.

Web agency: quando e perché sceglierla?

Parti dall’idea di fondo che rivolgersi a una web agency è di sicuro una mossa che ti porterà ottimi risultati, ma solo a patto che tu sia in grado di scegliere dei professionisti, quella a cui affidare le chiavi del tuo business online.

Se non hai ancora un sito internet, se il tuo portale di e-commerce è obsoleto, se non hai tempo sufficiente per seguire il tuo canale online, è bene prendere la decisione di contattare una web agency, in grado di gestire in maniera altamente professionale la tua presenza online, affinché tu possa dedicarti a 360 gradi alla tua attività.

Definire le tue reali esigenze e chiarire i tuoi obiettivi, in termini di business, nel breve-medio termine, è il punto di partenza nella scelta della web agency che faccia al caso tuo. In questo nostro articolo abbiamo visto come le persone acquistano ormai sempre più online e aumentano ogni anno le ricerche su google di persone che vogliono acquistare online.

Web agency: come scegliere la migliore?

Attualmente, il mercato delle web agency è altamente competitivo. Di studi associati, specializzati in attività di marketing digitale, ce ne sono davvero a iosa. Ti basta fare un’interrogazione di ricerca per rendertene conto. Tuttavia, se è la prima volta che devi scegliere una web agency, non avendo le idee chiare, Google può non essere sufficiente. Devi sapere cosa cercare.

Eccoti alcuni accorgimenti in grado di orientarti nella scelta finale, in modo da riconoscere la web agency in linea con i tuoi obiettivi.

Presta attenzione alla posizione geografica

Nel momento in cui effettui la query su Google, digita web agency + nome della tua città: il motore di ricerca ti restituirà i risultati delle agenzie nei paraggi. A fronte di riunioni volte a fare il punto della situazione e di incontri per delineare meglio le strategie, ottimizzerai i tempi.

Sonda con calma il mercato

Se la tua attività opera in un settore altamente specializzato, vi sono tutti i presupposti per poter uscire dal mercato locale: occorre know-how specifico e professionisti che hanno già portato a termine progetti in quel determinato comparto. Non bisogna avere la fretta di contattare la prima web agency che Google ti mostra nella ricerca dei risultati: correresti l’inutile rischio di pubblicare contenuti non in linea con le tue esigenze e soprattutto inadeguati rispetto a quanto richiede il mercato. Abbi la calma di sondare quest’ultimo per trovare la web agency migliore.

Le dimensioni contano fino a un certo punto

Quanto deve essere grande la web agency a cui ti rivolgi? Non c’è una risposta assoluta al suddetto quesito: tieni conto che le web agency più grandi dispongono di tecnologie all’avanguardia e di risorse importanti. Tuttavia, le web agency più piccole in termini di dimensioni, appaiono maggiormente flessibili. A prescindere dalla scelta finale, accertati di instaurare un rapporto diretto con i professionisti che seguiranno il tuo progetto.

Prendi in esame il know-how e i servizi che ti vengono offerti

Molta importanza, poi, va data ai servizi che la web agency ti propone. Mettili a confronto con ciò che realmente ti serve. Tanto per fare un esempio concreto, vi sono web agency che si occupano soprattutto di realizzazione di siti internet. A progetto ultimato, specie nel campo dell’e-commerce, effettuano un corso di formazione, affinché tu possa lavorare quanto prima nella più assoluta autonomia; altre, invece, sono focalizzate sulle strategie di crescita sui social network; altre ancora operano nel ramo dell’e-mail marketing o delle affiliazioni.

Chi ti seguirà, deve portarti risultati. Accertati che sia in grado di farlo!

Analizza il sito internet della web agency di tuo gradimento

Alla luce di quanto messo in evidenza, se credi di aver trovato la web agency che fa al caso tuo, è opportuno esplorare il suo sito internet. Questo è senza ombra di dubbio il miglior biglietto da visita possibile. Se ti sembra che il modo di lavorare del suo team è in linea con ciò che cerchi, sei sulla buona strada nella tua ricerca. Attenzione, però, più ai contenuti che all’estetica del sito web, comunque importante. Se semplice da navigare e altamente user-friendly, è di certo un valore aggiunto.

Controlla i lavori svolti per conto di altri clienti

Esaminare il portfolio si dimostra utile per comprendere più a fondo la filosofia lavorativa della web agency per cui nutri interesse: i progetti portati a termine sono fonte di ispirazione rispetto a ciò che stai cercando? Se la risposta è affermativa, l’obiettivo si avvicina.

Monitora la presenza online della web agency

La web agency è attiva sui social? Come è posizionato sulle SERP di Google? Le recensioni sono positive? Se i clienti esprimono feedback positivi e si dichiarano soddisfatti di aver lavorato con professionisti seri, affidabili, tempestivi a livello di assistenza, hai una ragione in più per contattare la web agency in questione. Soffermati sulle recensioni. Questo passaggio è davvero importante: sapere cosa pensano le aziende e i professionisti che hanno beneficiato della consulenza della web agency, si dimostra cosa assai utile, perché si tratta di venire a conoscenza di opinioni esterne e non autoreferenziali.

Chiedi un preventivo online o un incontro online

Se tutto coincide con quello che stai cercando, puoi chiedere alla web agency un preventivo online per il progetto che intendi portare a termine. In questo caso, è bene che sia gratuito e senza impegno. Puoi anche richiedere un incontro conoscitivo, al fine di presentare il tuo progetto nei dettagli: porre domande, ottenere delucidazioni, chiarire eventuali dubbi, conoscere i componenti dello staff che ti seguiranno nel progetto è il modo migliore per un inizio foriero di risultati.

Accertati comunque che ti sia data assistenza nel più breve tempo possibile, specie se intendi lavorare con una web agency in ottica di lungo periodo, costruendo un rapporto duraturo! Questa è la via più semplice per avere successo nel mondo del business online.

Ora hai tutte le carte per capire come scegliere la tua web agency e quali sono i parametri giusti per trovare quella più adatta a te. Ora non resta che agire.