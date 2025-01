Scorrano si prepara a celebrare Santa Domenica, al timone del Comitato una donna

È tempo di iniziare i preparativi per una delle feste patronali più suggestive d’Italia. Il parroco don Massimo De Donno ha infatti accolto con entusiasmo la proposta di un gruppo di cittadini e ha dato il via alla costituzione del nuovo Comitato Festa Patronale “Santa Domenica” per l’anno 2025.

Una notizia che riempie di gioia la comunità scorranese, da sempre legata a un profondo sentimento di devozione nei confronti della propria Santa Patrona. E proprio questo forte legame spinge ogni anno tanti volontari a dedicare tempo ed energie all’organizzazione di una festa che è molto più di una semplice celebrazione religiosa, ma un vero e proprio momento di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Scorrano, insomma, dopo i successi legati agli eventi natalizi, con il presepe di sabbia che si prepara a chiudere i battenti il 6 gennaio e dopo i successi che orbitano intorno al Museo delle Luminarie, si prepara all’ organizzazione dell’ attesa festa religiosa e civile che aprirà gli eventi estivi 2025.

Una novità storica

Quest’anno, però, c’è una novità che rende questa edizione ancora più speciale. Per la prima volta nella storia del Comitato, alla guida è stata chiamata una donna: Manuela Cotardo, già vicepresidente negli anni precedenti. Una scelta che premia il percorso di valorizzazione del ruolo femminile all’interno dell’organizzazione e che rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore parità di genere.

Una festa che unisce

La festa di Santa Domenica, che si celebrerà il prossimo 6 luglio, è un momento di grande unione per tutta la comunità scorranese. Ma non solo: grazie alle meravigliose luminarie che ogni anno illuminano le strade del paese, la festa è diventata un evento di richiamo internazionale, capace di attirare visitatori da ogni parte del mondo.

Un lavoro di squadra

Il nuovo Comitato, composto da un mix di volti noti ed esperienze maturate negli anni e da nuove energie, è già al lavoro per garantire il successo della manifestazione. Un impegno che richiede dedizione, passione e un grande spirito di collaborazione.

Appuntamento a luglio

Scorrano è pronta a vivere un’altra estate ricca di emozioni. Non resta che attendere il prossimo luglio per immergersi nell’atmosfera magica della festa di Santa Domenica.