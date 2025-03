Giornata internazionale contro il papilloma virus, al complesso Ecotekne dibattiti, screening e vaccinazioni

Asl Lecce e Unisalento organizzano il 5 marzo, in occasione della Giornata internazionale contro il papilloma virus, una giornata di dibattiti, screening e vaccinazioni per sensibilizzare sulla diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero, causato dall’infezione da Papilloma virus umano (HPV).

Alle ore 9, nella sala Conferenze Isufi di Ecotekne si terrà un incontro tematico su infezione, prevenzione e screening. L’accesso è libero.

Intervengono: il Direttore Generale di Asl Lecce Stefano Rossi, i Prof di Unisalento Luisa Siculella, Giuseppe Nicolardi e Pierluigi Lopalco, Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Lecce Rodolfo Rollo, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Asl Lecce Alberto Fedele, le Dottoresse della Ginecologia territoriale del Distretto Socio Sanitario di Lecce Giusi Primiceli e Loredana Micheli e la Responsabile degli Screening Oncologici di ASL Lecce Elisabetta De Matteis.

Dalle ore 10.30 nel Presidio medico universitario verrà eseguito il test di screening (Pat test o DNA Test). Si tratta di due test differenti che agiscono in modo diverso, rispondendo a esigenze specifiche legate all’età.

Tra i 30 e i 64 anni si esegue l’HPV DNA test per individuare l’eventuale presenza del virus. Nelle donne più giovani a partire dai 25 anni invece si effettua il Pap test, per cercare direttamente eventuali lesioni della cervice, perché l’infezione da HPV in questa fascia d’età è molto frequente e spesso guarisce spontaneamente.

Contemporaneamente all’interno del camper ambulatorio medico mobile verranno effettuate le vaccinazioni antiHpv. La vaccinazione è prevista gratuitamente, a partire dai 12 anni, per le donne nate dal 1989 e per gli uomini nati dal 1996.

Lo screening e la vaccinazione sono destinati a studentesse, studenti e personale di Unisalento. Si accede con prenotazione scrivendo a [email protected]

Per approfondire le attività del Presidio medico universitario: https://www.unisalento.it/strutture/presidio-medico

«Potenziamo, con iniziative come questa, un’attività quotidiana e capillare di prevenzione che ci porta in un luogo nevralgico come l’Università in cui abbiamo la possibilità di parlare in particolare a giovani donne e a giovani uomini. La cultura della prevenzione cammina sulle loro gambe e con una buona semina giova al sistema sanitario nazionale, alla salute e alla qualità della vita» ha dichiarato Stefano Rossi, Direttore Generale di ASL Lecce.

«Ridurre fortemente l’incidenza del tumore della cervice uterina e la relativa mortalità è l’obiettivo che ci si è prefissi di raggiungere con l’introduzione del pap-test, dell’Hpv DNA test e con l’organizzazione di massivi programmi di screening, come quello offerto oggi dalla ASL Lecce al nostro ateneo. I progressi della ricerca e quelli delle tecniche diagnostiche – ha commentato la professoressa Luisa Siculella, presidente del Corso di laurea di Medicina Sperimentale – hanno portato all’integrazione di questo approccio, con l’introduzione del vaccino. Questa giornata si inquadra nella mission del presidio medico Universitario istituito presso il nostro campus che ha lo scopo di promuovere la salute di studenti e personale d’Ateneo con interventi di medicina di base, prevenzione primaria e orientamento alla prevenzione secondaria e con l’organizzazione di giornate di prevenzione e di eventi di educazione alla salute».