“Obiettivo prevenzione”, a Gallipoli un open day con screening gratuiti per le donne

Si svolgerà venerdì 10 marzo a Gallipoli, l’open day dedicato alla prevenzione della donna organizzato da Asl Lecce, Puglia Salute – Distretto Socio Sanitario di Gallipoli in collaborazione con l’UOSVD Screening Oncologico e il Dipartimento di Prevenzione, patrocinato dal Comune jonico e dall’Ambito di Zona di Gallipoli.

Nello specifico, nel corso della giornata sarà possibile recarsi presso la sede del Distretto Socio Sanitario, sito in Lungomare Marconi 1, per servizi di consulenza per l’esecuzione di test di screening oncologici del carcinoma del collo dell’utero (pap test e HPV test) e per la vaccinazione anti papilloma virus gratuita, per le donne nate dal 1989 in poi e per gli uomini nati dal 2003 in poi.

Un servizio gratuito, con accesso libero che non richiede prenotazioni, disponibile e accessibile negli orari indicati per tutti i cittadini gallipolini e per quelli appartenenti ai comuni del distretto quali Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie.

“Riteniamo che questo sia uno dei modi migliori per omaggiare la donna – ha dichiarato il sindaco Stefano Minerva – ed è per questo che insieme all’Azienda Sanitaria Locale – Distretto Socio Sanitario di Gallipoli con l’Uosvd Screening Oncologico e il Dipartimento di Prevenzione intendiamo promuovere questa iniziativa quanto più possibile. I servizi messi a disposizione sono preziosissimi per la salute ed è per questo che non possiamo fare a meno che rispondere presente ad ogni iniziativa di questo tipo”.