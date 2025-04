Giornata della prevenzione con Fadoi e Anìmo, a Gallipoli screening gratuiti

Il 12 aprile i medici e gli infermieri dei reparti di Medicina Interna aderenti a Fadoi (Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANìMO (Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedalieri) tornano in 20 piazze italiane con visite, screening e consigli di salute ai cittadini.

In Puglia l’iniziativa farà tappa a Gallipoli il 12 aprile, dalle 10 alle 17, in Piazza Tellini.

I cittadini, gratuitamente e senza prenotazione, potranno essere visitati per una valutazione dello stato di salute generale rispetto a eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni.

Inoltre, il personale sanitario distribuirà materiale informativo dedicato a diversi ambiti della prevenzione, tra cui alimentazione, attività fisica, programmi vaccinali per i pazienti fragili e cronici.

I controlli

In particolare verranno valutati: Ipertensione arteriosa; Diabete Mellito; Ipercolesterolemia; Obesità; Scompenso cardiaco; Bronchite cronica; Infezioni; Attività proposte alla cittadinanza svolte da personale sanitario; Anamnesi; Rilevamento Parametri vitali (es. frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione ossigeno e pressione arteriosa); Parametri cardio metabolici (es. peso, altezza, circonferenza addominale, Controllo glicemia, colesterolo) e Counselling sulle principali patologie prevenibili con stile di vita, visite ambulatoriali e controlli periodici, dieta adeguata, vaccinazioni.

“Per noi internisti, che prendiamo in carico pazienti con malattie croniche, è fondamentale tornare nelle piazze e cercare un contatto diretto con i cittadini nei loro luoghi di vita, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sull’adozione di corretti stili di vita (abolizione del fumo, attività fisica moderata, alimentazione corretta) e per evitare che fattori di rischio ad alta prevalenza, come diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia, vengano riconosciuti tardivamente” ha commentato il Luigi Ria, componente del Consiglio Direttivo Fadoi Puglia e referente locale, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale di Gallipoli.