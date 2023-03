Screening gratuiti e vaccinazione anti Hpv, proseguono gli appuntamenti. Dove recarsi

Proseguono gli incontri informativi itineranti sugli screening oncologici e open day per vaccinazione anti Hpv e screening del tumore della cervice uterina.

Il 12 marzo a Campi salentina in Piazza Libertà dalle 10 alle 12 nel camper-ambulatorio medico mobile con punto informativo sugli screening oncologici e vaccinazione anti-Hpv.

Il 14 marzo a Casarano presso il Servizio vaccinazioni SISP in via Spagna 55 dalle 9 alle 12 con punto informativo sugli screening oncologici e vaccinazione anti-Hpv; il 15 marzo a Carmiano nel Consultorio familiare in via Principe di Napoli 6 dalle 9.30 alle 13 con Screening della cervice uterina e vaccinazione anti-Hpv, a Galatina nel camper-ambulatorio medico mobile dalle 11.30 alle 13 in Piazza Alighieri con punto informativo sugli screening oncologici e vaccinazione anti-Hpv e a Cutrofiano nel camper-ambulatorio medico mobile dalle 9 alle 11 in via Catania (presso la scuola Don Milani) con punto informativo sugli screening oncologici e vaccinazione anti-Hpv; il 19 Marzo a Trepuzzi nel camper-ambulatorio medico mobile a Largo Margherita dalle 10 alle 12 con punto informativo sugli screening oncologici e vaccinazione anti-Hpv.

“Gli appuntamenti itineranti di informazione e screening svoltisi nelle prime due settimane di marzo hanno registrato una larga adesione e una significativa attenzione da parte dei cittadini. Siamo andati nelle piazze, nei Consultori, nei luoghi di prossimità per far arrivare a un pubblico vasto un messaggio chiaro e netto, ovvero quello dell’importanza della prevenzione e dell’adesione agli inviti della ASL – ha commentato il Direttore sanitario della Asl di Lecce Antonio Bray – su questo solco abbiamo intenzione di proseguire con altre date e rilanciando la campagna di prevenzione sugli screening oncologici e sulla vaccinazione antiHpv a tutela della salute dei nostri cittadini”.

L’accesso è libero. La vaccinazione anti-HPV open day è prevista per le donne dagli 11 ai 34 anni e per gli uomini dagli 11 ai 20 anni.

Per informazioni sul programma di screening è possibile chiamare il numero verde 800.894.594, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a [email protected]

Il calendario è in continuo aggiornamento e verranno comunicati nei prossimi giorni gli appuntamenti itineranti di screening e vaccinazione in programma dal 20 al 31 marzo 2023.