La Scuola Nazionale di Cinema apre una sede a Lecce: tutto pronto per l’inaugurazione

Apre la sede distaccata per la Puglia della Scuola Nazionale di Cinema. Ne annuncia l’inaugurazione il Centro Sperimentale di Cinematografia per il giorno mercoledì 4 Marzo 2020 alle ore 11.00 nell’Auditorium del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, in viale Gallipoli 28.

Un matrimonio riuscito quello tra il cinema e la Puglia, grazie al supporto incessante di Apulia Film Commission. Location di eccezione e team di maestranze sempre più professionalizzate hanno fatto sì che produttori e registi scegliessero la regione con l’affaccio più a est d’Italia per realizzare film importanti che sono rimasti nel cuore di tanti e che hanno fatto conoscere il territorio.

All’inaugurazione della scuola saranno presenti il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Felice Laudadio, il direttore della sede di Lecce della Scuola Nazionale di Cinema Paolo Cherchi Usai; il preside della Scuola Nazionale di Cinema Adriano De Santis; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l’assessore regionale alla Cultura Loredana Capone; la direttrice generale del Centro Sperimentale di Cinematografia Monica Cipriani;

Dopo la sede di Torino inaugurata nel 2001, quella di Milano del 2004, quella di Palermo del 2008 e di L’Aquila del 2011, la Scuola Nazionale di Cinema apre dunque la sua quinta sede nel Salento, a Lecce.

La scuola offrirà corsi della durata di tre anni, a numero chiuso, con frequenza obbligatoria, a disposizione di studenti selezionati. Si occuperà di diversi settori quali: animazione, costume, documentario, fotografia, montaggio, produzione, pubblicità, recitazione, regia, reportage, sceneggiatura, scenografia, suono, visual effects, dando agli allievi la possibilità di acquisire competenze tecniche e professionali proprie del mondo cinematografico.

Il corpo dei docenti e il programma di studio saranno presentati durante la conferenza stampa di mercoledì 4 marzo 2020.