“Scuola… si riparte!”, un progetto solidale per aiutare a raccogliere il materiale per gli istituti primari

Ha preso il via nel pomeriggio di ieri, presso il Bar de Mò (in via Lucca, a Lecce, quartiere Kolbe), con l’aiuto dell’associazione Villeggiatura in Panchina e dell’associazione Angeli di Quartiere, l’iniziativa “Scuola… si riparte”, finalizzata a donare e consegnare materiale scolastico ai più bisognosi. Inoltre, per intrattenere i bambini, c’è stato un momento ricreativo con laboratori e letture di poesie

Il progetto è stato proposto e messa in atto dalle titolari del bar.

Dal 5 sino al 16 settembre, durante gli orari di lavoro, (dal martedì al sabato 6:30 – 13:30 / 17 – 22, domenica 7:30 – 13 / 17 – 22), si potrà regalare e ricevere il materiale scolastico e tramite un cedolino apposito da compilare far richiesta per dell’altro materiale specifico.

Dopo questa data, il progetto, si sposterà presso l’associazione Villeggiatura in panchina (dal lunedì al sabato 17:30– 20:30)

A partire dal 17 settembre, sia al bar che in associazione, oltre al materiale scolastico per la scuola primaria, si potrà richiedere del materiale per la scuola secondaria di primo e secondo grado.