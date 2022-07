Dirigenti scolastici, ecco tutti i cambiamenti e i nuovi arrivi negli istituti del Salento

Tra i trasferimenti da una scuola all’altra e la mobilità interregionale ecco i nuovi dirigenti scolastici di varie scuole del Salento. Da Lecce a Maglie, da Galatina a Casarano, da Salve a Presicce, da Alliste a Monteroni di Lecce e Salve ecco come cambia la faccia di molti istituti scolastici salentini. Almeno per la parte dirigenziale e manageriale, in attesa che si completino poi anche gli organici a livello di docenti. A darne notizia l’Ufficio Scolastico Regionale, provincia per provincia. Ovviamente un ‘in bocca al lupo’ per tutti loro e per chi è stato riconfermato nella propria sede.

Per quanto riguarda il Salento ecco i nuovi incarichi dei dirigenti:

Anna Antonica passa dall’Istituto Comprensivo Galatina – Polo 1 al Liceo ‘Francesca Capece’ di Maglie;

passa dall’Istituto Comprensivo Galatina – Polo 1 al Liceo ‘Francesca Capece’ di Maglie; Raffaele Capone passa dall’Istituto Tecnico ‘Grazia Deledda’ di Lecce al Liceo ‘De Giorgi’ sempre del capoluogo;

passa dall’Istituto Tecnico ‘Grazia Deledda’ di Lecce al Liceo ‘De Giorgi’ sempre del capoluogo; Giovanna Caretto fa il percorso inverso a quello del collega Capone e passa dal Liceo ‘De Giorgi’ al ‘Deledda’;

fa il percorso inverso a quello del collega Capone e passa dal Liceo ‘De Giorgi’ al ‘Deledda’; Luisa Cascione passa dall’Istituto Comprensivo Casarano – Polo 2 all’I. C. Galatina – Polo 1;

passa dall’Istituto Comprensivo Casarano – Polo 2 all’I. C. Galatina – Polo 1; Veronica Laterza passa dall’Istituto Comprensivo di Salve all’I. C. di Matino;

passa dall’Istituto Comprensivo di Salve all’I. C. di Matino; Gabriella Margiotta passa dal Liceo F. Capece all’I.I.S.S. ‘Galilei – Costa- Scarambone’;

passa dal Liceo F. Capece all’I.I.S.S. ‘Galilei – Costa- Scarambone’; Alessandra Del Prete passa dall’Istituto Comprensivo di Presicce al 2° Circolo Didattico ‘Edmondo De Amicis’ di Lecce.

Per ciò che concerne la mobilità interregionale, riescono a fare ritorno in Puglia 6 dirigenti: dalla Lombardia Antonella Augenti (Istituto Comprensivo di Salve), Graziano Palma (Istituto Comprensivo ‘Vittorio Bodini’ – Polo 2 di Monteroni di Lecce), Giuseppe Reho (Istituto Comprensivo di Alliste), Emanuela Rita Rutigliano (Istituto Comprensivo di Parabita), dalla Toscana Carla Pisanelli (Istituto Comprensivo Casarano – Polo 2) e dalle Marche Laura Marrocco (Istituto Comprensivo di Presicce).

Per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale, l’Usr comunica che Paola Alemanno, Monia Casarano, Dario Cillo, Antonio Errico, Emilia Fracella, Maria Rita Meleleo, Maria Rosaria Però e Mauro Vitale Polimeno vedono transitare il loro incarico in corso di dirigenti presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore in dirigenti dei rispettivi Licei.