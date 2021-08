Covid, la Asl di Lecce accelera sulle vaccinazioni nella fascia 12-19 anni: organizzate sedute nelle scuole

Manca appena un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e l’ombra della dad non è ancora andato via, complice una percentuale di vaccinati tra i ragazzi ancora bassa. È per questo motivo che la Asl di Lecce ha deciso di accelerare sulla campagna di vaccinazione per i giovanissimi di età compresa tra 12 e 19. A partire dal 23 agosto, infatti, saranno organizzate sedute vaccinali ad hoc nelle scuole della provincia.

In accordo con quanto stabilito dal Commissario Nazionale per l’emergenza, inoltre, la settimana prossima, dal 16 al 22 agosto, i ragazzi potranno accedere negli hub vaccinali senza prenotazione per ricevere una dose di vaccino antiCovid, nei limiti della disponibilità.

Come ricorda la Asl, i minorenni devono essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei due, basterà consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. In caso il minore venga accompagnato da un altro parente, occorre invece la delega e i documenti di entrambi i genitori.

Gli orari di apertura

Ecco gli orari di apertura degli hub vaccinali nella settimana 16-22 agosto:

Campi Salentina

Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile, Via Eduardo De Filippo – zona artigianale – Campi Salentina

Dal 17 al 20 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso – Casarano

Dal 17 al 20 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Gagliano del Capo

PTA di Gagliano del Capo – ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Dal 16 al 22 agosto: 8.30-13.30; 14.30-18.30

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco – Galatina

Dal 17 al 20 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – Gallipoli

Dal 16 al 22 agosto: 8.30-14; 15-18.30

Lecce

Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce

PVP 2

Dal 17 al 21: 9-13, 15-18

Giorni chiusura: 16, 22 agosto

Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli – Lecce

PVP 3

Dal 17 al 20 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Maglie

Edificio Comunale “Mercato delle Idee”, Via Leonardo da Vinci angolo Via Trento – Muro Leccese

22 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: dal 16 al 21 agosto

Martano

RSSA comunale, Via Rita Levi Montalcini – Martano

Dal 17 al 21 agosto: 8.30-14.30

Giorni chiusura: 16, 22 agosto

Nardò

Stabile Zona Industriale Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz – Nardò

Dal 16 al 21 agosto: 8.30-14

Giorni chiusura: 22 agosto

Poggiardo

Centro Aggregazione Giovanile, Via Pio XX, 50 – Spongano

Dal 16 al 22 agosto: 9-13