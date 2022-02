Buche come voragini sulla strada secondaria Squinzano – Trepuzzi. La foto-segnalazione di Leccenews24

A volte basta poco per salvare una vita umana. Serve certamente una segnalazione che fa capire dove si trovi il pericolo e quanto grande esso sia. E poi è sufficiente l’azione immediata di chi ‘di dovere’ per porre rimedio ed evitare ogni triste complicazione. Per la segnalazione ricevuta dalla redazione di Leccenews24.it nella giornata di ieri basterebbe soltanto un po’ di bitume per riempire una buca stradale e far sì che non si debbano raccontare tristi vicende. La foto notizia racconta tutto.

Siamo sulla strada secondaria che collega Trepuzzi a Squinzano, una strada tra le campagne salentine non particolarmente trafficata ma che pure – ci viene raccontato – vede la presenza soprattutto di molti giovani che si divertono a percorrerla con le loro motociclette o con l’auto. Bene, sul manto stradale si aprono vere e proprie voragini, chiamarle ‘buche‘ sarebbe troppa grazia. Alcune profonde, larghe e particolarmente pericolose. Cose accadrebbe se qualcuno, in situazioni di scarsa visibilità o di velocità non moderata, ci finisse dentro? Nasce da qui la segnalazione che giriamo alle autorità competenti.

Il manto stradale di tante, troppe strade del Salento è in condizioni dissestate. La scarsa manutenzione dovuta alle casse vuote delle amministrazioni fa il resto. Per non parlare poi di lavori probabilmente non eseguiti con il massimo della perizia. Tuttavia va anche ricordato che la voce delle multe agli automobilisti è una delle più fiorenti. Perchè non spendere la maggior parte di quelle somme per rifare il manto stradale di tante città del nostro territorio? Oggi segnaliamo una ‘voragine’ su una strada secondaria del nord-Salento, ma siamo certi che sarebbero mille altre le situazioni da portare alla pubblica evidenza. Cominciamo da questa allora, perchè le segnalazioni sono un atto civico e meritano di trovare risposta.