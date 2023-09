“I nuovi organi di gestione delle procedure”, a Lecce un seminario sulla crisi d’impresa

“I nuovi organi di gestione delle procedure” è questo il titolo del seminario sulla Crisi d’impresa in programma giovedì 28 settembre a partire dalle ore 14.30 negli spazi del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi a Lecce.

L’evento organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce è patrocinato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Brindisi e di Taranto, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dalla Fondazione Messapia di Lecce, dalla Camera di Commercio di Lecce e da Anpit è articolato su due sessioni di lavoro. L’interessante momento di confronto, affronta un tema molto sentito dal mondo dei professionisti e delle imprese stante ormai l’operatività del nuovo Codice delle Crisi e dell’Insolvenza. Il taglio del seminario, infatti punta ad accendere un faro sugli attori della gestione delle procedure: esperti del mondo accademico, del mondo giudiziario e professionisti iscritti agli Ordini professionali proveranno a illustrare la tematica legata al ruolo degli Organi.

Tra gli aspetti più innovativi della nuova normativa sul Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’introduzione di obblighi di salvaguardia volti a rilevare le crisi aziendali ed a promuovere l’adozione di strumenti a sostegno dei processi di ristrutturazione in una fase iniziale; l’approccio maggiormente favorevole a procedure che consentono la prosecuzione delle attività nel presupposto della continuità aziendale, rispetto a quelle che conducono alla liquidazione dell’impresa; disposizioni specifiche in materia di insolvenza / ristrutturazione di gruppi di imprese.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza era inizialmente previsto che entrasse in vigore nel 2020, in realtà pochi articoli del codice sono entrati in vigore in quel periodo. Anche a causa della Pandemia da Covid-19 l’entrata in vigore di tutti gli articoli del Codice è in realtà avvenuta soltanto in data 15 luglio 2022.

L’appuntamento formativo di Lecce si tiene ad un anno dalla entrata in vigore dell’applicazione del Codice.