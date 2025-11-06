In viaggio verso la sicurezza. L’importanza della prevenzione degli infortuni in itinere, un seminario a Otranto

“In viaggio verso la sicurezza: prevenire gli infortuni in itinere” è questo il titolo del seminario che si è svolto nella mattinata di ieri presso l’auditorium del Distaccamento Aeronautico di Otranto, organizzato dal Comandante, Tenente Colonnello Bruno Centonze, in collaborazione con il Direttore Regionale Inail Puglia Giuseppe Gigante.

All’evento formativo in materia di sicurezza sul lavoro, hanno partecipato Autorità militari e civili del territorio tra le quali il Sindaco del Comune di Otranto Francesco Bruni e il Vice Comandante del Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea Generale di Divisione Romeo Paternò. La platea, attesa la portata trasversale della tematica oggetto di trattazione, ha interessato sia aliquote di personale dei comandi a connotazione militare insistenti sul territorio idruntino che i Dirigenti scolastici del circondario, rappresentanti provinciali dello Spesal Lecce nonché i rappresenti delle Organizzazioni Sindacali Militari e Civili.

Le finalità dell’incontro, tese a promuovere l’attività di informazione e sensibilizzazione del personale presente in merito ai rischi derivanti dall’utilizzo dei mezzi stradali, sono state inquadrate su alcune linee guida portanti, trattate approfonditamente dal responsabile Ufficio Processo Prevenzione Puglia, Luca Mannarelli nella presentazione “Il fenomeno infortunistico su strada”.

Nella seconda parte del programma, il personale dell’Inail ha dato la possibilità ai presenti di utilizzare i visori stereoscopici immersivi SR360 – SecureRoads 360, realizzati in collaborazione con il Politecnico di Bari, al fine di prevenire gli infortuni su strada e promuovere corretti stili di guida, basandosi sulla tecnologia della Cinematic Virtual Reality che permette, attraverso l’esperienza della realtà virtuale, di simulare un incidente stradale riproducendo situazioni di guida ad alto rischio. Queste esperienze hanno permesso di confrontarsi direttamente con le conseguenze potenziali delle proprie azioni, offrendo un’opportunità unica di apprendimento esperienziale.

Il bilancio finale del seminario è stato sicuramente positivo, in quanto si è trattato di “un confronto di assoluto spessore – ha commentato Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia – due mondi che possono e devono colloquiare attorno ad un nemico comune: il pericolo strada. Il seminario odierno pone in evidenza che dinnanzi al problema sicurezza stradale l’interscambio culturale ed esperienziale non può che ampliare i reciproci bagagli culturali e rendere il contrasto a questi tipi di infortuni obiettivo comune e raggiungibile.”

Allo stesso modo il Comandante il Distaccamento Aeronautico di Otranto Tenente Colonnello Bruno Centonze ha evidenziato che “iniziative di questo genere favoriscono una maggiore diffusione della cultura antinfortunistica ad ogni livello, facendo accrescere la consapevolezza di ognuno di noi sui rischi legati agli incidenti stradali e agli inevitabili impatti negativi sulle organizzazioni lavorative e aziendali, siano esse della Pubblica Amministrazione o private e che spingono i Comandanti/Datori di Lavoro a dover ricercare costantemente il giusto equilibrio tra la tutela del personale e la ‘mission’ assegnata”.

Il Distaccamento Aeronautico nasce il 1° luglio 2012 a seguito dei provvedimenti di riordino adottati dall’Aeronautica Militare. E’ Ente di nuova costituzione discendente dalla riorganizzazione del 32° Gruppo Radar in 136^ Squadriglia Radar Remota.

Oggi, alla luce del nuovo assetto organizzativo delle Forze Armate, il Distaccamento Aeronautico dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea.

La missione assegnata al Distaccamento Aeronautico di Otranto è quella di provvedere alle azioni di competenza concernenti la normativa per la gestione degli organismi che espletano, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate ed ai loro familiari e contestualmente assicurare il supporto logistico-amministrativo alla 136^ Squadriglia Radar Remota di Otranto.