Caro energia e materie prime, Trevisi incontra il settore della ristorazione

Sono stati anni difficili per il settore della ristorazione che ha dovuto fare i conti prima con le chiusure nel pieno della pandemia e adesso deve far fronte ai rincari dei prezzi delle materie prime. Dietro questi rincari, come è noto, c’è un quadro geopolitico molto complesso che si presta, purtroppo, anche a sospetti di speculazione, soprattutto per quanto riguardo i prezzi delle risorse energetiche che pesano ancora di più sulle attività commerciali.

“L’aumento del prezzo delle materie prime sta determinando una lunga serie di difficoltà alle imprese della ristorazione collettiva, sia per quanto riguarda il reperimento di questi beni che per le ricadute economiche derivanti dall’innalzamento del loro costo”. Con queste parole è intervenuto il senatore del M5S Antonio Trevisi, che ha incontrato le imprese del settore della ristorazione collettiva in sit-in oggi a Roma.

“Ecco perché, in particolare per quanto riguarda i contratti pubblici di servizi e forniture, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di revisione e adeguamento dei prezzi, nonché di rinegoziazione contrattuale, al fine di evitare problemi nella fase esecutiva prevista dagli accordi in essere”.

“Parliamo di un comparto su cui pesa molto, oltretutto, anche la crisi energetica. Inoltre, al fine di prevenire eventuali abusi e per garantire la trasparenza, la revisione dei prezzi potrebbe essere agganciata ai già esistenti indici Istat Foi o, eventualmente, a quelli dell’Anac, così da rilevare prontamente incrementi anomalo dei prezzi di materie prime ed energia e, conseguentemente, adeguare i contratti pubblici”.