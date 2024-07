Senontiportononparto, al via la campagna della Polizia contro l’abbandono estivo degli animali

L’estate è arrivata, il sole splende e le giornate si allungano, ma per molti animali domestici questo periodo coincide con un incubo: l’abbandono. Un fenomeno odioso che, purtroppo, registra un picco proprio durante i mesi estivi, complici le partenze per le vacanze.

Per contrastare questa drammatica realtà, la Polizia di Stato ha lanciato la campagna #senontiportononparto, un appello accorato a non abbandonare i propri amici a quattro zampe.

Abbandonare un cane o un gatto significa condannarlo a una vita di stenti, solitudine e sofferenza. Spesso questi animali muoiono di fame, sete o per malattie, oppure finiscono nei rifugi, dove rischiano di trascorrere il resto dei loro giorni senza una famiglia.

La Polizia di Stato ci ricorda che basterebbe davvero poco per evitare questa tragedia: non partire senza il proprio animale domestico. Se per motivi di forza maggiore non è possibile portare con sé il proprio amico a quattro zampe, ci sono diverse alternative, come affidarlo a un parente, un amico o a una pensione per animali.

Se si è testimoni di un abbandono, è fondamentale denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine. La Polizia di Stato invita a chiamare il 112 o a recarsi presso il commissariato più vicino.

La campagna #senontiportononparto è un monito a tutti, allo scopo di diventare cittadini più responsabili e consapevoli. Abbandonare un animale non è solo un reato, ma un atto di crudeltà inaccettabile.