Serata di Beneficenza al Centro ‘Le Sorgenti’, F.Orti per Lecce e Comunità Emmanuel uniti per la solidarietà

L’associazione “F.Orti per Lecce“, in collaborazione con la Comunità Emmanuel, è lieta di invitare la cittadinanza a una serata di beneficenza all’insegna della musica, della comicità e del ballo. L’evento si terrà sabato 5 aprile 2025, a partire dalle ore 18:45, presso la Sala Mosaico del Centro “Le Sorgenti” in Via Novoli 23, a Lecce.

La serata sarà allietata dalla straordinaria performance artistica di Andrea Baccassino, che con il suo talento saprà coinvolgere e divertire il pubblico presente.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle attività filantropiche e benefiche dell’associazione, da anni impegnata nel territorio leccese in progetti di aiuto e inclusione sociale.

Gli inviti per partecipare alla serata possono essere ritirati presso la Clinica dell’Accendino in Via Imperatore Adriano 31, a Lecce.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 334.9415734.

“F.Orti per Lecce” e la Comunità Emmanuel ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa importante serata di solidarietà.