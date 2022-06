A Taviano finanziato un progetto sulla digitalizzazione per migliorare il sito del Comune

Anche Taviano entra a far parte della Transizione Digitale, il nuovo progetto nazionale per il quale il governo ha stanziato 390 milioni di fondi PNRR e pertanto il primo progetto della Città dei Fiori, dei 5 presentati, candidato al bando per la misura 1.4.1 “esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, è già stato approvato e finanziato per un importo di 155.234,00 euro, un progetto elaborato dagli uffici ragioneria e affari generali del Comune.

“Si tratta di un finanziamento per interventi di miglioramento del sito web del nostro comune, con l’integrazione di servizi digitali per il cittadino inerenti alla presentazione di istanze, atti, permessi, di pagamento di tributi o semplicemente di interazione con gli uffici comunali” ha affermato il Sindaco Giuseppe Tanisi.

“Tutto questo potrà essere svolto online. Purtroppo sono in pochi oggi a comprendere la portata di una così grande innovazione, una vera e propria rivoluzione gentile in quelli che sono i rapporti tra comune e cittadini e un notevole potenziamento dei servizi che vengono offerti. Si possono realizzare condizioni di una democrazia solo nella misura di un reale coinvolgimento di tutti in quelle che sono le dinamiche della pubblica amministrazione, e se le istituzioni sono credibili e vadano incontro al cittadino offrendo servizi. E’ un obiettivo che inseguivamo da tempo, ora è possibile, grazie ai fondi PNRR, realizzare una innovazione, che non è soltanto tecnologica digitale ma di sostanza, di maggiore efficienza della macchina amministrativa del nostro comune e di facilità di relazione dei cittadini con la casa comunale. Innovazione ed ammodernamento, efficienza e trasparenza sono le linee guida e lo scopo ultimo della nostra azione di governo, già attuate in diversi settori e testimoniate dai fatti”.