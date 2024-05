Scuola, a Nardò aperte le iscrizioni ai servizi di refezione pre/post e trasporto

Sono aperte a Nardò le iscrizioni per i servizi di refezione, pre/post e trasporto per l’anno scolastico 2024/2025.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, l’istanza deve essere compilata esclusivamente online, accedendo alla home-page del sito web del Comune e cliccando prima su “aree tematiche”, poi su “scuola” e quindi su “refezione scolastica”. Qui bisogna selezionare il banner “clicca qui” e fare l’accesso con Spid per poter compilare l’istanza di iscrizione al servizio. Chi è già iscritto e intende continuare a usufruire del servizio, non deve compilare l’istanza.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di pre/post scuola, le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro giovedì 11 luglio (le domande presentate oltre la scadenza potranno essere accolte solo qualora ci sia disponibilità di posti residui), accedendo alla home-page del sito web del Comune e cliccando prima su “aree tematiche”, poi su “scuola” e quindi su “pre post scuola”. Anche in questo caso bisogna selezionare il banner “clicca qui” e fare l’accesso con Spid per poter compilare l’istanza di iscrizione al servizio.

Infine, per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro lo stesso termine di giovedì 11 luglio (le domande pervenute oltre la scadenza potranno essere accolte solo qualora ci sia disponibilità di posti residui sugli scuolabus), accedendo alla home-page del sito web del Comune e cliccando prima su “aree tematiche”, poi su “scuola” e quindi su “trasporto scolastico”. Poi bisogna selezionare il banner “clicca qui” e fare l’accesso con Spid per poter compilare l’istanza di iscrizione al servizio.

I testi integrali dei tre avvisi, con tutti i dettagli, sono disponibili sulla sezione apposita del sito web del Comune. Per ogni altra informazione è possibile contattare l’ufficio Istruzione ai numeri di telefono 0833 838426/7 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].