41 posti per il Servizio Civile nella Fondazione Ant, domande entro il 10 febbraio

C’è tempo fino alle ore 14.00 di del 10 febbraio 2023 per partecipare al bando del Servizio Civile Universale, aperto a ragazzi dai 18 ai 28 anni (29 non compiuti) e anche per quest’anno Fondazione Ant è una delle opzioni possibili con 41 posti disponili a Modena, Bologna, Ferrara, Verona, Napoli, Roma, Massa, Firenze, Bari, Lecce, Manfredonia, Molfetta, Taranto, Foggia. Il percorso di 12 mesi in Ant permetterà ai volontari di dare il proprio contributo e fare esperienza in diversi ambiti: dal fundraising alla gestione amministrativa fino ai servizi a favore dei pazienti come la consegna di presìdi e farmaci a domicilio. In Puglia le posizioni disponibili sono 13: 2 a Bari, Foggia, Lecce, Manfredonia, Molfetta e 3 a Taranto.

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione consultando la pagina web del sodalizio

Allo scadere del bando, tutti i candidati idonei saranno chiamati a partecipare a un colloquio di selezione.

Gli aspiranti volontari di servizio civile possono prendere contatto con la sede della Fondazione Assistenza Tumori a cui intendono presentare domanda per avere informazioni, oppure direttamente con la sede Arci Servizio Civile locale, in quanto il progetto è presentato grazie al partenariato con Asc.

Il bando è rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (alla data di presentazione della domanda) che desiderano impegnarsi in un anno di servizio civile. La durata del Servizio Civile dura un anno con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Durante l’anno percepisce dallo Stato un contributo mensile di 444,30 euro.