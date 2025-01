Riavviato nell’Ospedale di Casarano il servizio di risonanza magnetica in anestesia per pazienti pediatrici

Nel Reparto di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Casarano, reparto diretto da Elio Bignardi, riparte il Servizio di Risonanza Magnetica in narcosi per pazienti pediatrici e adulti non collaboranti grazie all’installazione di una nuova apparecchiatura di ultima generazione.

Il servizio – essenziale per effettuare l’esame di Risonanza magnetica in pazienti in età neonatale e pediatrica – è stato potenziato con l’implementazione di un innovativo monitor in grado di monitorare in tempo reale i parametri vitali dei piccoli pazienti.

La nuova tecnologia garantisce maggiore sicurezza e precisione, consentendo di eseguire esami complessi con il massimo del comfort per i piccoli pazienti e nella tranquillità di familiari e accompagnatori.

Il Servizio nasce dalla collaborazione tra il Servizio di Anestesia e Rianimazione, l’Unità di Day Hospital Pediatrico e l’Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Casarano.