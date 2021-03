“Tamponi drive in”, riattivato il servizio gratuito per i cittadini di Gallipoli

Continua la campagna sociale dello scorso dicembre, avviata dal Comune di Gallipoli, per lo screening antigenico rapido per Sars-Cov-2 (tampone rapido rino-faringeo). A partire da oggi, sabato 13 marzo sarà possibile eseguire il test rapido dalle ore 09:00 alle ore 13:00, previa prenotazione, presso l’area mercatale di Gallipoli in modalità drive-in.

Le giornate del servizio

Grazie alla collaborazione della Protezione Civile Sezione di Gallipoli e della Polizia Locale, presso il drive-in, si potrà effettuare il tampone senza muoversi dalla propria automobile. Le operazioni inizieranno oggi e continueranno per il mese di marzo nelle seguenti date: 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28; per il mese di aprile nelle giornate del 9, 10 e 11.

Come prenotare

Le prenotazioni possono avvenire secondo due modalità: la prima cliccando sul banner prenotazione tampone drive in sul sito del Comune di Gallipoli e compilando l’apposito modulo; la seconda chiamando il numero 0833.275574 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

“Abbiamo già esaurito i mille tamponi previsti nella prima tranche, nonostante tutto abbiamo deciso di riattivare il servizio per venire incontro ai gallipolini che hanno bisogno. Quello che stiamo vivendo è un periodo complicato, lo sforzo per riattivare il servizio è stato importante ma dovevamo farlo, l’Amministrazione ha il dovere di rispondere Presente!” commenta Stefano Minerva, sindaco della città.