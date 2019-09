Scuola, al via il servizio di trasporto assistito per 89 studenti diversamente abili

La scuola è ormai iniziata e come ogni anno i ragazzi tornano in classe. Ma non per tutti raggiungere i propri compagni è un’impresa facile, specialmente per gli studenti diversamente abili. Sarà a partire dal 23 settembre che, però, una soluzione concreta arriva. Comincia lunedì il servizio di trasporto assistito dedicato agli studenti diversamente abili per l’anno scolastico 2019/2020.

A organizzare il servizio è la Provincia di Lecce, che si fa carico delle esigenze dei ragazzi a cui le istituzioni hanno rivolto la loro attenzione. E i numeri non lasciano dubbi: 89 utenti, 46 comuni, 25 linee dedicate, 31 Istituti Superiori interessati, 25 autisti e 25 assistenti specializzati che saranno compagni di viaggio indispensabili per gli studenti salentini.

“Quest’anno abbiamo cercato di bruciare le tappe e di far partire in tempi rapidi questo servizio – dichiara il Presidente della Provincia Stefano Minerva – consapevoli di quanto sia atteso e necessario per questi ragazzi e ragazze, e per le loro famiglie. Il nostro impegno è quello di migliorare quanto già fatto e attraverso gli stessi utenti cercheremo di capire dove intervenire per affinarlo”.

Per tutti gli interessati, gli uffici del servizio si trovano le due sedi della Provincia a Palazzo Colonna in via Umberto I e in via Salomi nel capoluogo salentino. Per informazioni sul servizio, è possibile contattare il personale o mandare una mail a trasportoassistito@provincia.le.it.